كريم بدوي: نعمل جميعا على تمكين وتوفير المنتجات البترولية لـ 120 مليون نسمة

افتتح معالي وزير البترول والموارد المعدنية - مصر كريم بدوي، مؤتمر مصر الحادي عشر للبترول والغاز (EOGC) اليوم، مؤكداً على جهود القطاع في تعظيم معدلات الاستكشاف والإنتاج ضمن استراتيجية الأركان الستة للوزارة.



قال بدوي إن "هذه الأركان توفر أساس التعاون والشراكة لتوفر مصر القدرة على تحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق بالفعل خلال السنوات القادمة.



استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم بشرى لأهالي المرج.. انطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد السبت المقبل



نعمل جميعا على تمكين وتوفير المنتجات البترولية لـ 120 مليون نسمة في مصر. التركيز على الأنشطة العليا هو الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والموثوقية.



"يتحقق ذلك من خلال تعظيم الإنتاج من حقولنا القائمة مع الإدارة السليمة للخزانات، وتسريع أنشطة الاستكشاف في جميع أنحاء مصر، وتقليل الوقت من الاكتشاف إلى الإنتاج لتمكين نمو البلاد. "

