بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل شيش طاووق بالريحان

شيش طاووق بالريحان من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شيش طاووق بالريحان.

مقادير شيش طاووق بالريحان



● أوراك دجاج

● ليمون

● زبادي

● ثوم مفروم

● بهارات

● ملح

● فلفل أسود

● ريحان طازج

● كريمة

● جبنة رومي

طريقة تحضير شيش طاووق بالريحان



يشوح الثوم مع الزبدة ثم يضاف أوراك الدجاج ثم بهارات و الملح و الفلفل، ثم يضاف الريحان الطازج ثم الزبادي و الكريمة و الجبنة الرومي.

ويقدم ساخنا