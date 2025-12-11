قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني
رئيس الوطنية للانتخابات: اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة
حتمية وقف الحرب في غزة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من ملك البحرين
قفزة تاريخية للفضة بدعم خفض الفائدة وتقلص المعروض العالمي
رئيس الوطنية للانتخابات للمصريين: اطمئنوا أصواتكم محصنة وارادتكم نافذة
إعلامي يطرح سؤالا بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب الأردن
مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
تخلوا عنه| 4 نجوم فقط في ليفربول يعلنون دعمهم لمحمد صلاح.. إيه الحكاية؟
وزير التموين: إنشاء 5 صوامع حقلية بـ 4محافظات بالتعاون مع إيطاليا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مكتبة مصر العامة تحتفل بتكريم المتميزين لعام 2025

جمال عاشور

احتفلت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، بتكريم مجموعة من الموظفين المتميزين الذين أسهموا بجهودهم في تطوير الخدمات وتعزيز رسالة المكتبة الثقافية خلال عام 2025، وذلك في احتفالية نظمتها إدارة المكتبة بحضور العاملين وعدد من القيادات الثقافية.

وجاءت الاحتفالية، التي اتسمت بروح التقدير والامتنان، بقيادة الدكتورة رانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة، التي أكدت في كلمتها أن التكريم يأتي تقديرًا للجهد الحقيقي، وتحفيزًا لاستمرار التميز داخل منظومة المكتبة.

وقالت: «نحتفل اليوم بنماذج مشرّفة أثبتت أن الإخلاص في العمل قادر على إحداث فرق حقيقي، مكتبة مصر العامة مؤسسة ثقافية تقوم على العطاء والعمل الجماعي، وما نشهده اليوم هو نتاج جهد استثنائي من فريق يؤمن برسالة التنوير وخدمة المجتمع».


وقد أعلنت المكتبة فوز شيماء إمام، مدير مكتبة مصر العامة – فرع الزيتون، بلقب شخصية العام 2025، تقديرًا لدورها البارز في تطوير فرع الزيتون، وتقديم خدمات نوعية للجمهور، وإطلاق مبادرات ثقافية واجتماعية أسهمت في تعزيز حضور المكتبة داخل المجتمع.

وأعربت شيماء إمام عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنه يأتي تتويجًا لجهود جماعية داخل فرع الزيتون. وقالت:


«العمل في مكتبة مصر العامة مسؤولية كبيرة، ونحن نعمل دائمًا على أن يكون فرع الزيتون مساحة حقيقية للتعلم والإبداع. أهدي هذا التكريم لفريق العمل ولكل من دعمنا في رحلتنا».

كما كرّمت المكتبة كلاً من أحمد نجيب مدير إدارة التعاقدات، وتامر علي مدير مركز التدريب، لفوزهما بجائزة التميز الوظيفي لعام 2025، تقديرًا لجهودهما المتميزة في الارتقاء بالعمل الإداري والتدريبي داخل المؤسسة.

وأشادت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة المكتبة بأداء أحمد نجيب، الذي أسهم في تطوير منظومة التعاقدات وتحديث آليات العمل، مما انعكس على جودة الخدمات المقدمة، كما أثنت على دور تامر علي، الذي قاد مجموعة من البرامج التدريبية النوعية للعاملين والجمهور، وأسهم في دعم قدرات فريق العمل وتنمية مهاراتهم.

وأكدت أنها ستواصل دعم وتشجيع النماذج المميزة داخل المؤسسة، باعتبار أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنشر الثقافة وخدمة المجتمع، كما شددت على أن هذا التكريم سيكون تقليدًا سنويًا لترسيخ ثقافة التقدير والعمل الجاد.

واختُتمت الاحتفالية وسط أجواء من الفخر والدعم المتبادل بين العاملين، الذين أعربوا عن تقديرهم لسياسة التكريم والتحفيز كأداة فعالة لصناعة بيئة عمل إيجابية تُعيد للثقافة دورها الريادي.

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

عاصفة بايرون تضرب إسرائيل بشدة.. أمطار غير مسبوقة وتحذيرات من فيضانات واسعة

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

أورنج مصر تفوز بجائزة الشريك الإستراتيجي الأفضل من Invest-Gate ACE Awards 2025 في تمكين التكنولوجيا داخل القطاع العقاري المصري

المستشارة أمل عمار تتفقد سير العملية الانتخابية من داخل الغرفة المركزية للمجلس القومي للمرأة

المستشارة أمل عمار تتفقد سير العملية الانتخابية من داخل الغرفة المركزية للمجلس القومي للمرأة

وجهوا الشكر للرئيس السيسي.. تسليم 405 عقود عمل لذوي همم

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

