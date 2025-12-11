مكتبة مصر العامة تحتفل بتكريم المتميزين لعام 2025

احتفلت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، بتكريم مجموعة من الموظفين المتميزين الذين أسهموا بجهودهم في تطوير الخدمات وتعزيز رسالة المكتبة الثقافية خلال عام 2025، وذلك في احتفالية نظمتها إدارة المكتبة بحضور العاملين وعدد من القيادات الثقافية.

وجاءت الاحتفالية، التي اتسمت بروح التقدير والامتنان، بقيادة الدكتورة رانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة، التي أكدت في كلمتها أن التكريم يأتي تقديرًا للجهد الحقيقي، وتحفيزًا لاستمرار التميز داخل منظومة المكتبة.

وقالت: «نحتفل اليوم بنماذج مشرّفة أثبتت أن الإخلاص في العمل قادر على إحداث فرق حقيقي، مكتبة مصر العامة مؤسسة ثقافية تقوم على العطاء والعمل الجماعي، وما نشهده اليوم هو نتاج جهد استثنائي من فريق يؤمن برسالة التنوير وخدمة المجتمع».



وقد أعلنت المكتبة فوز شيماء إمام، مدير مكتبة مصر العامة – فرع الزيتون، بلقب شخصية العام 2025، تقديرًا لدورها البارز في تطوير فرع الزيتون، وتقديم خدمات نوعية للجمهور، وإطلاق مبادرات ثقافية واجتماعية أسهمت في تعزيز حضور المكتبة داخل المجتمع.

وأعربت شيماء إمام عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنه يأتي تتويجًا لجهود جماعية داخل فرع الزيتون. وقالت:



«العمل في مكتبة مصر العامة مسؤولية كبيرة، ونحن نعمل دائمًا على أن يكون فرع الزيتون مساحة حقيقية للتعلم والإبداع. أهدي هذا التكريم لفريق العمل ولكل من دعمنا في رحلتنا».

كما كرّمت المكتبة كلاً من أحمد نجيب مدير إدارة التعاقدات، وتامر علي مدير مركز التدريب، لفوزهما بجائزة التميز الوظيفي لعام 2025، تقديرًا لجهودهما المتميزة في الارتقاء بالعمل الإداري والتدريبي داخل المؤسسة.

وأشادت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة المكتبة بأداء أحمد نجيب، الذي أسهم في تطوير منظومة التعاقدات وتحديث آليات العمل، مما انعكس على جودة الخدمات المقدمة، كما أثنت على دور تامر علي، الذي قاد مجموعة من البرامج التدريبية النوعية للعاملين والجمهور، وأسهم في دعم قدرات فريق العمل وتنمية مهاراتهم.

وأكدت أنها ستواصل دعم وتشجيع النماذج المميزة داخل المؤسسة، باعتبار أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنشر الثقافة وخدمة المجتمع، كما شددت على أن هذا التكريم سيكون تقليدًا سنويًا لترسيخ ثقافة التقدير والعمل الجاد.

واختُتمت الاحتفالية وسط أجواء من الفخر والدعم المتبادل بين العاملين، الذين أعربوا عن تقديرهم لسياسة التكريم والتحفيز كأداة فعالة لصناعة بيئة عمل إيجابية تُعيد للثقافة دورها الريادي.