قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات.. الأهلي يواجه الجيش الرواندي
رئيس وزراء تايلاند: سنواصل العمل العسكري ضد كمبوديا حتى لا نشعر بالتهديد
الدوريات الأوروبية وكأس القارات.. مواعيد مباريات اليوم السبت 13-12- 2025
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟.. العلامة رقم 5 لا يمكن تجاهلها
لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك
أول تعليق من البيت الأبيض حول "صور وألعاب خارجة" عليها صورة ترامب
أركان فؤاد ونادية مصطفي يحتفلان بزفاف كريمتهما بحضور النجوم | صور
هل أصلي سنة الفجر في البيت أم المسجد؟.. كثيرون لا يعرفون
4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين.. طرق فعالة في التعايش وتقليل التوتر النفسي
سعر الذهب اليوم 13-12-2025
قطع جثـ.ــمانها .. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة فتاة في منطقة عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار جديد بشأن المتهم بقتل والدة طليقته بالزاوية الحمراء

حبس
حبس
رامي المهدي

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بقتل والدة طليقته داخل شقتها 15 يومًا على ذمة التحقيق فى منطقة الزاوية الحمراء.

تفاصيل الواقعة 

وكان تمكن رجال المباحث من القبض على عاطل وراء قتل والدة طليقته، وتركها حتى تعفنت داخل شقتها في الزاوية الحمراء وتم نقل الجثة الي المشرحة.


 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور علي جثة سيدة فى تعفن داخل شقتها فى الزاوية الحمراء ، ونقلت إلى المستشفى وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن وراء الواقعة طليق ابنتها بسبب خلافات بينهم، وتم ضبط المتورط في الواقعة.


 

قاضي المعارضات تجديد حبس قتل والدة طليقته الزاوية الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

أعراض فيروس H1N1ش

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

صلاح

قرار عاجل من أرني سلوت بعد الأزمة مع محمد صلاح.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 12-12-2025 .. تحرك جديد

عبلة كامل

صورة للفنانة عبلة كامل داخل المستشفى تثير الجدل .. ما قصتها؟

ترشيحاتنا

ريفيان

ريفيان تعرض وظيفة لا تفوت.. اركب سيارة آلية مقابل 50 دولار شهريًا

سيارات بنتلي

سامسونج تنذر بنتلي بمشكلة خطيرة في سياراتها

تصوير

تحول جذري فى صناعة التصوير … معرض عالمي يبرز قوة كاميرات الهواتف الذكية

بالصور

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟.. العلامة رقم 5 لا يمكن تجاهلها

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها

أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين.. طرق فعالة في التعايش وتقليل التوتر النفسي

أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين

الشباب يريدون الاستقرار.. الزواج التقليدي"رجع" وترشيحات الأهل والمعارف تكسب

هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه… تغذي الأسرة في البرد

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه

فيديو

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد