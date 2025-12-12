جامعة الوادي الجديد تشارك في اجتماع شبكة البريكس عن الزراعة المستدامة

أعلن الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، مشاركة الجامعة في الاجتماع التمهيدي لمجموعة “الزراعة المستدامة والأمن الغذائي” ضمن شبكة جامعات البريكس، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز حضورها الدولي وتوسيع تعاونها الأكاديمي والبحثي مع كبريات مؤسسات التعليم العالي.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو دعم الجهود الدولية في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، مشيرًا إلى الدور المتنامي لجامعة الوادي الجديد في خدمة القطاع الزراعي بالمحافظة، وتطوير برامج البحث العلمي المرتبطة بالبيئات الجافة.

وقد شاركت الجامعة في الاجتماع ممثلة في الأستاذ الدكتور أحمد عزيز الدين أبو بكر رئيس قسم الاراضي بكلية الزراعة ، الذي عرض مبادرة متكاملة لإنشاء منصة بحثية مشتركة داخل المزارع التجريبية للجامعة، بهدف تطبيق وتطوير تقنيات الزراعة الملائمة للمناطق الصحراوية والبيئات الجافة.

كما دعمت الجامعة مقترحات التبادل الطلابي والأكاديمي، والمشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات الأعضاء، وهو ما يعكس التزامها بتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في المجالات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وأكد الدكتور طنطاوي أن مشاركة الجامعة في أعمال شبكة البريكس تُعد امتدادًا لدورها الوطني في دعم البحث العلمي الزراعي، وتعزيز مكانة مصر في المحافل الدولية، مشددًا على أهمية التعاونات الدولية في تنمية القطاع الأكاديمي والبحثي، ودعم الابتكار في مجالات الزراعة المستدامة