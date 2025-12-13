قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان تحمل 6 ملايين لتر ديزل مهرب
أمطار وتحذيرات عاجلة.. خريطة الطقس اليوم السبت
إيران ترفع أسعار البنزين رسميا وتطلق نظام تسعير جديد
اعتذار طولان.. 3 أسباب وراء خروج منتخب مصر من كأس العرب| تفاصيل مثيرة
الجيش السوداني: ماضون في مسيرة تحرير الوطن والدفاع عن سيادته
اليوم.. بدء تطبيق اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا والأردن
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13-12-2025.. عيار 21 يرتفع
انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
تحقق معه نقابة الأطباء.. جامعة عين شمس تنفي صلتها بطبيب يقدم نصائح مخالفة
4 كلمات رددها إذا عجزت عن قراءة أذكار الصباح والمساء كاملة
أزمة صلاح في ليفربول.. مهندسان خفيان يقفان خلف الصدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجدول الزمني المتبقي لانتخابات مجلس النواب 2025 .. مراحل حاسمة تترقبها الساحة السياسية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تواصل العملية الانتخابية الخاصة بـ انتخابات مجلس النواب 2025 مسارها وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي كان آخرها إجراء الانتخابات المعادة داخل الدوائر الـ30 الملغاة بموجب أحكام المحكمة الإدارية العليا في 10 محافظات، وذلك يومي الأربعاء والخميس.

ومع اقتراب انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات، هناك استعداد لسلسلة جديدة من الإجراءات الانتخابية الحاسمةؤ وفيما يلي استعراض شامل للجدول الزمني المتبقي، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

إعادة المرحلة الثانية

تُستكمل إعادة المرحلة الثانية للانتخابات، والتي تضم عددًا من الدوائر التي لم تُحسم نتائجها وعددها 55 دائرة على النحو التالي:

في الخارج:
15 و16 ديسمبر

في الداخل:
17 و18 ديسمبر

إعلان النتيجة:
25 ديسمبر

إعادة الدوائر الـ19

وهي الدوائر التي صدر بشأنها قرار بالإعادة خلال المرحلة الأولى:

في الخارج:
24 و25 ديسمبر

في الداخل:
27 و28 ديسمبر

إعلان النتيجة:
4 يناير

إعادة الدوائر الـ30 الملغاة

بعد تنفيذ جولات التصويت الخاصة بها خلال الساعات الماضية، تستعد هذه الدوائر لجولة إعادة وفق الجدول الرسمي:

في الخارج:
31 ديسمبر و1 يناير

في الداخل:
3 و4 يناير

إعلان النتيجة:
10 يناير

إعلان نتيجة الدوائر الملغاة

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إعلان النتيجة الرسمية للدوائر الـ30 الملغاة سيتم في 18 ديسمبر الجاري، ضمن الجدول العام لإعلان نتائج المرحلة الثانية.

وهكذا تدخل العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025 مراحلها النهائية وسط متابعة دقيقة من الناخبين والقوى السياسية، في انتظار ما ستسفر عنه الجولات المتبقية من حسم المنافسة في عشرات الدوائر، وتشكيل خريطة البرلمان الجديد.

انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب انتخابات البرلمان اخبار انتخابات مجلس النواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

عروس المنوفية

ماتت من الضرب .. مفاجآت في تقرير الطب الشرعي لوفاة عروس المنوفية

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

أحمد العوضي

بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

وصية محمد هنيدي لعريس ابنته .. ماذا قال ؟

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

ترشيحاتنا

القنيطرة

الاحتلال يتوغل في القنيطرة ويقدم مساعدات للسكان.. ورد مفاجئ من السوريين

سجين أمريكي ينتظر الإعدام

الإعدام الأربعاء والبوفيه جاهز.. طلب صادم لسجين أمريكي قبل موته

آثار الزلزال المدمر في إسطنبول سابقا

تقرير: إسطنبول على أعتاب زلزال مدمر بسبب نشاط خطير في أعماق بحر مرمرة

بالصور

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد