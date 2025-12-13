قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج
مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة
مديرية العمل تؤكد التزامها بتمكين ذوي الهمم من خلال توفير 21 فرصة تشغيل جديدة

الإسماعيلية انجي هيبة

وجه اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، في إطار جهود الدولة لدعم حقوق ذوي الهمم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، بتوفير فرص عمل لهم.

في هذا السياق، قامت مديرية العمل، بقيادة الدكتور أيمن شعبان، مدير عام المديرية، بتسليم 21 عقد عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، في خطوة تؤكد تفعيل نسب التشغيل القانونية وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة تسهم في دمجهم في المجتمع وسوق العمل.

شملت العقود تعيين المستحقين في أربع جهات من الشركات والمؤسسات العاملة بالمحافظة وهي: شركة جيد تيكستايل إيجيبت، شركة هنج شينج مصر لتكنولوجيا المنسوجات، شركة هواهوانج إيجيبت للملابس الجاهزة، بالإضافة إلى المدرسة البريطانية الدولية للغات، بما يعكس تنوع القطاعات المشاركة بين الصناعي والتعليمي، ويؤكد توسع فرص التشغيل المتاحة لذوي الهمم.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة العمل الهادفة لضمان توفير فرص متكافئة للجميع، فيما تواصل مديرية العمل بالإسماعيلية تعزيز تعاونها مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتوسع في برامج التشغيل الموجهة لذوى الهمم خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تكثيف جهود التفتيش لضمان التزام المنشآت بتطبيق نسب التشغيل القانونية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

