مديرية العمل تؤكد التزامها بتمكين ذوي الهمم من خلال توفير 21 فرصة تشغيل جديدة

وجه اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، في إطار جهود الدولة لدعم حقوق ذوي الهمم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، بتوفير فرص عمل لهم.

في هذا السياق، قامت مديرية العمل، بقيادة الدكتور أيمن شعبان، مدير عام المديرية، بتسليم 21 عقد عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، في خطوة تؤكد تفعيل نسب التشغيل القانونية وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة تسهم في دمجهم في المجتمع وسوق العمل.

شملت العقود تعيين المستحقين في أربع جهات من الشركات والمؤسسات العاملة بالمحافظة وهي: شركة جيد تيكستايل إيجيبت، شركة هنج شينج مصر لتكنولوجيا المنسوجات، شركة هواهوانج إيجيبت للملابس الجاهزة، بالإضافة إلى المدرسة البريطانية الدولية للغات، بما يعكس تنوع القطاعات المشاركة بين الصناعي والتعليمي، ويؤكد توسع فرص التشغيل المتاحة لذوي الهمم.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة العمل الهادفة لضمان توفير فرص متكافئة للجميع، فيما تواصل مديرية العمل بالإسماعيلية تعزيز تعاونها مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتوسع في برامج التشغيل الموجهة لذوى الهمم خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تكثيف جهود التفتيش لضمان التزام المنشآت بتطبيق نسب التشغيل القانونية.