هرب منها أزواجها.. مأساة الست سحر.. أم بالإسماعيلية لسبعة أطفال بينهم 5 توائم

داخل مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، تعيش إمرأة ثلاثينية، مأساة أشبه بالكارثة الطبيعية، بعد أن انفصل عنها زوجها الأول والثاني، تاركين لها 7 اطفال، بينهم 5 توأم في مراحل عمرية وتعليمية مختلفة.



القصة بدأت بزواجها الأول من عامل ارزاقي، نتج عنه إنجاب 4 أبناء بينهم 2 توأم بنات أصبحن في الشهادة الاعدادية، وطفل وطفلة في المرحلة الابتدائية، وبسبب كثرة المشاكل بين الزوجين انفصلا تاركا لها الأبناء رافضا الانفاق عليهم.



وتزوجت سماح للمرة الثانية من موظف في شركة المياه، وفي حملها الاول وتحديدا في الشهر الرابع، بعد أن علم بانها حامل في 3 توأم، طلب منها شرط البقاء سويا أن تترك أبناءها الأربعة من زوجها الاول له ولكنها رفضت وانفصل عنها تاركا لها أبناءها منه 3 توأم بنتين وولد.

تقول سماح أن رضيعها معاذ عام ونصف، يعاني من عيب خلقي، وسيجري عملية دقيقة خلال أيام بفضل تبرعات أهل الخير، وأنها تمكنت من شراء ماكنتين خياطة ولكنها تسعي أيضا للحصول علي معاش تكافل وكرامة من أجل الانفاق علي أبناءها خاصة وهي حريصة علي تعليمهم، ولكن الطريق مازال طويلا .