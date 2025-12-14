قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
داعية إسلامية: يجوز تخصيص عطية أكبر لابن من ذوي الهمم دون حرج شرعي
3 سنين بروحله طنطا.. ضحية صانع المحتوى: ذلني بفيديوهاتي وطلب فلوس
بيان من حلمي عبد الباقي: اتخذت الإجراءات القانونية ضد نقابة الموسيقيين
الكهرباء تشدد العقوبات على أصحاب العدادات القديمة في هذه الحالة
أحمد موسى يكشف كواليس أزمة أرض الزمالك وحدائق أكتوبر
أرض الزمالك رايح جاي منذ 2003.. النيابة تبحث عن 750 مليون جنيه.. الحكاية؟
أحمد موسى: بيان النيابة العامة كاشف لكل ما حدث في قضية أرض نادي الزمالك
أسعار كروت الشحن وباقات النت الأرضي والموبايل اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025
الأهلي يحسم موقف إنشاء فرعين جديدين في إجتماع مجلس الإدارة المقبل| خاص
أحمد موسى: النيابة العامة خط الدفاع الأول عن المال العام.. ولا استثناء في تطبيق القانون
موسكو تحذر من نوايا واشنطن تجاه فنزويلا: النفط خلف الخطاب الأمريكي
تذكرتي: بدء حجز تذاكر مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لأمم إفريقيا
محافظات

بيطري الإسماعيلية يواصل مجهوداته في تحصين الثروة الحيوانية وتقديم الرعاية البيطرية المتكاملة للحيوانات

الإسماعيلية انجي هيبة

تواصل العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة التابعة لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية جهودها في تقديم الخدمات البيطرية المتخصصة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الهادفة إلى تطوير أساليب التشخيص ورفع كفاءة وجودة الخدمات البيطرية المقدمة.

في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتحصينها ضد الأمراض المختلفة وتوفير العلاج اللازم والمتابعة الدورية للحيوانات الأليفة.

وصرح دكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري، أنه خلال الفترة من السبت ٦ ديسمبر حتى الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥، تم علاج ٣٤ حالة بالعيادة، تنوعت ما بين: ٧ حالات طفيليات خارجية، ٥ حالات فحوصات سونار، ٨ حالات طفيليات داخلية، ٥ حالات أمراض باطنة، ٣ حالات أمراض جلدية، ٦ حالات تحصين ضد الأمراض الفيروسية.

وجديرًا بالذكر، أن العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة التابعة لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تقع بجوار محطة بنزين الجلاء – حي أول – الإسماعيلية.

ويأتي هذا النشاط تحت شعار منظومة «صحة واحدة»، بما يحقق التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويعزز من الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المشتركة.

وفي إطار التعاون المشترك بين مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية وهيئة التأمين الصحي الشامل فرع الإسماعيلية، ولزيادة الوعي الصحي والثقافي والبيئي، تم تنفيذ ندوة توعوية إرشادية بمركز طب أسرة عرايشية مصر.

حيث قامت الدكتورة سها عبد الله – طبيب إرشاد بالمديرية، بإلقاء ندوة التوعية تناولت مرض إنفلونزا الطيور من حيث الأعراض وخطورته وطرق الوقاية منه، وأساليب التربية المنزلية الآمنة، وكيفية الذبح الآمن للطيور داخل المنازل، بالإضافة إلى التوعية بمرض السعار وأعراضه على الحيوان والإنسان، وطرق انتقاله، وخطورته، وكيفية التصرف السليم في حالات العقر، وأهمية التعامل الآمن مع الكلاب الحرة وضرورة التوجه الفوري لأقرب مستشفى عام للحصول على المصل.

كما شملت الندوة التوعية بأهمية اختيار اللحوم السليمة، وأنواع الأختام البيطرية، وضرورة الذبح داخل المجازر الحكومية حفاظًا على الصحة العامة.

وعلى جانب آخر، يواصل بيطري الإسماعيلية مجهوداته في تحصين رؤوس الماشية

• حيث تم تحصين عدد ٦٧٧٥٩ حيوان من إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة بنسبة ١١٤.٦٤ ٪ من إجمالي الثروة الحيوانية من إجمالي ٥٩١٠٨ من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز بالمحافظة، طبقًا لحصر عام ٢٠٢٤، ضد مرض الحمى القلاعية Sat 1 ومدمج بالإسماعيلية خلال الفترة من ٢٥ أكتوبر إلى ١١ ديسمبر ٢٠٢٥.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

مشوارك.. طلاب الدراسات العليا بالقاهرة يطلقون حملة للتعريف بوسائل النقل الحديثة بمصر

