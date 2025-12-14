جهاز التطوير والتجميل يواصل أعمال الصيانة والتجميل بحديقة المعرفة وعدد من حدائق ومداخل الإسماعيلية

يواصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ أعماله المكثفة بمختلف المناطق، في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، وبرئاسة المهندسة تغريد أبوالسعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية.

حيث قام الجهاز بالتنسيق مع حي ثالث الإسماعيلية، بصيانة شاملة داخل اللاند سكيب لحديقة المعرفة، وشملت الأعمال قص وتهذيب المسطح الأخضر داخل الحديقة وتهذيب لجميع أشجار الأسوار النباتية من نباتات البازروميا والدودونيا ورفع كل المخلفات المتراكمة بالحديقة للحفاظ على الوجه الجمالي لها.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة تغريد أبوالسعود أنه، تم تهذيب المسطحات الخضراء وأشجار الفيكس بمدخل الإسماعيلية، بدايةً من الطريق الدائري بعد كمين فوديكو، مرورًا بمسطحات هيئة التدريس الجامعي ومحيط المسرح الروماني.

وفي سياق متصل، تم استكمال أعمال الصيانة داخل حديقه الشهداء بالشيخ زايد، وحديقة الدراويش وحديقة المحافظة؛ حفاظًا على الوجه الجمالي والحضاري لهذه الحدائق.

وأكدت تغريد أبو السعود، أن أعمال التطوير والتجميل تسير وفق خطة عمل منظمة تهدف للحفاظ على المسطحات الخضراء والمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.