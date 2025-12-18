قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نورهان تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية.. خاص
الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
كروت دعاية ومبالغ مالية.. ضبط 2 من أنصار مرشح بالمنوفية
قرار مفاجئ من حكم مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس | فيديو
القاهرة تشهد انتظام التصويت في اليوم الثاني لإعادة انتخابات النواب
الداخلية تكشف حقيقة إثارة عدد من الأجانب للفوضى بأحد شوارع الإسكندرية
بسبب الأمطار الغزيرة.. تأجيل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب لإشعار آخر
بوابة السماء تنفتح على الطفولة: قراءة بصرية جديدة في معرض لـ أوبو العالمية
بعد انتشار الفيروسات التنفسية.. أسعار لقاح الإنفلونزا وطريقة التطعيم
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني في مساعيه لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة
معالي "محلك سر".. مفاجأة مدوية في عودة بنتايك للزمالك| خاص
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم

ولاء عبد الكريم

تشهد أسواق الأسماك والجمبري في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 حالة من التنوّع في الأسعار بين الأنواع المحلية والمستوردة، وفقًا لنوع السمك أو الجمبري، الحجم، وطبيعة العرض سواء طازج أو مجمّد.

 ويحرص المستهلكون على متابعة الأسعار اليومية، في ظل تفاوت واضح بناءً على جودة المنتج ومصدره.

أسعار الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية :

سمك قشر بياض: بين 190 و290 جنيه

سمك بياض أملس: بين 150 و250 جنيه

سمك موسى: بين 250 و400 جنيه

سمك شعور: بين 30 و60 جنيه

سمك حدادي: بين 35 و65 جنيه

سمك دنيس: بين 250 و350 جنيه

سمك قاروص: بين 180 و250 جنيه

سمك بوري: بين 120 و180 جنيه

سمك سردين: بين 25 و45 جنيه

سمك بلطي: بين 35 و55 جنيه

سمك كابوريا: بين 50 و190 جنيه

سمك سيبيا (كالماري): بين 250 و400 جنيه

سمك هامور: بين 350 و450 جنيه


أسعار الجمبري :

جمبري صغير: بين 250 و280 جنيه

جمبري وسط: بين 300 و330 جنيه

جمبري كبير: بين 360 و400 جنيه

روبيان مجمد مستورد: بين 200 و250 جنيه

سلطعون: بين 300 و400 جنيه


العوامل المؤثرة على الأسعار

تتأثر أسعار الأسماك والجمبري بعدة عوامل تشمل نوع السمك أو الجمبري (بحري أو نهري، حجم، طازج أو مجمّد)، موسم الصيد، العرض والطلب، تكلفة النقل والتخزين، وأسعار الأسمدة والوقود في حال الإنتاج المحلي. كما تلعب الواردات دورًا في توازن الأسعار، خصوصًا للمنتجات البحرية المستوردة.

الوضع الحالي في السوق وتوصيات للمستهلك

ينصح الخبراء بالمقارنة بين أكثر من مصدر عند الشراء، سواء سوق جملة، محلات السمك، أو منافذ التجميد، للتأكد من السعر والجودة. 

كما يُستحسن التحقق من حالة السمك أو الجمبري وطازجيتها أو تاريخ التجميد لتفادي أي مشاكل صحية.

توقعات السوق في الأيام المقبلة

رغم استقرار الأسعار نسبيًا اليوم، إلا أن السوق يبقى حساسًا لأي تغيرات في مواسم الصيد أو أسعار الوقود والنقل، مما قد يؤدي إلى تحركات جديدة في أسعار الأسماك والجمبري خلال الأيام المقبلة.

