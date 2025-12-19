دبلوماسي سابق: بريطانيا مستمرة في تقديم الدعم الاستخباراتي والسلاح لإسرائيل

أكد نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، أن الموقف البريطاني تجاه الحرب في قطاع غزة لا يزال يتسم بازدواجية واضحة، مشيراً إلى أن لندن مستمرة في تقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي والسلاح لدولة الاحتلال الإسرائيلي رغم شعاراتها المنادية بحقوق الفلسطينيين.

وأوضح نعمان توفيق العابد، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن التغير الطفيف الذي طرأ مؤخراً على خطاب الحكومة البريطانية لم يكن نابعاً من إرادة سياسية بقدر ما كان استجابة للضغط الشعبي الكبير والمظاهرات المليونية التي شهدتها المدن البريطانية تنديداً بجرائم الإبادة الجماعية والمشاهد الإنسانية القاسية في القطاع.

وانتقد نعمان توفيق العابد التأخر البريطاني في إدانة ممارسات الاحتلال أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبراً أن بريطانيا تتحمل المسؤولية التاريخية عن وجود هذا الكيان، وكان لزاماً عليها أن تكون أول من يجسد الحق الفلسطيني على أرض الواقع بدلاً من الاكتفاء ببيانات خجولة.

واستبعد نعمان توفيق العابد في الوقت ذاته أن يتطور الموقف البريطاني إلى مستوى فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية على إسرائيل، متوقعاً استمرار لندن في سياسة "المطالبات الإنسانية" التي تظل حبيسة الأوراق، تماماً كما حدث في اتفاقية قمة شرم الشيخ التي نصت على دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً، بينما لا يزال الاحتلال يعيق ذلك بإغلاق المعابر وتدمير معبر رفح.