أهم صلاتان تبدأ بهم يوم الجمعة.. واظب عليهم وسترى عجبا في حياتك

أفضل ما تبدأ به يوم الجمعة ، يستحب في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على الحبيب ، والاستغفار وقراءة الأذكار وكذلك قراءة سورة الكهف.

أفضل ما تبدأ به يوم الجمعة

خير ما يبدأ به المسلم يوم الجمعة، هو أداء صلاة الفجر في وقتها، وكذلك الصلاة على الحبيب المصطفى محمد -صلى الله عليه وسلم-

وقال رسول الله ﷺ : أَكثِروا الصَّلاةَ عليَّ يوم الجمعة وليلةَ الجمعة فمن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللَّهُ عليْهِ عشرًا ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

عبادات وسنن يوم الجمعة

يتميّز يوم الجمعة بعباداتٍ وسننٍ خاصةٍ به، ومنها:

يستحبّ قراءة سورة الكهف.

يستحب قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة.

يستحب الإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها.

عدّ الله صلاة الجمعة من الفروض المؤكدة، وهي خير اجتماعٍ للمسلمين، كما جعل الله قُرب الناس يوم القيامة من الجنة بحسب قُربهم من الإمام في صلاة الجمعة.

يستحبّ يعدّ الاغتسال يوم الجمعة من الأمور المؤكدة.

يستحبّ التعجيل إلى صلاة الجمعة قدر الإمكان.

مستحبات يوم الجمعة

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى».

فضل يوم الجمعة

قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ مِن أفضلِ أيَّامِكُمُ الجمعةَ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ نَفخةُ الصُّورِ، وفيهِ الصَّعقةُ، فأَكْثروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فيهِ، فإنَّ صَلاتَكُم معروضةٌ عليَّ». قالوا: وَكَيفَ تُعرَضُ صلاتُنا عليكَ وقد أرِمتَ؟ فقالَ ﷺ: «إنَّ اللَّهَ تعالى حرَّمَ علَى الأرضِ أن تأكُلَ أَجسادَ الأنبياءِ» [أخرجه الحاكم]

وورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم - في فضل يوم الجمعة أنه أخبرنا عن تسعة فضائل له، منها أنه (سيّد الأيام)، وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى، كما أنه أعظم من يومي الأضحى والفطر عند الله عز وجل، وفيه خلق آدم، وهبط فيه إلى الأرض، وكذلك توفي فيه.

وتابع: ومن فضائل يوم الجمعة أيضًا أن فيه ساعة يستجيب الله تعالى لدعاء العبد، وفي هذا اليوم تقوم الساعة، إضافة إلى أن ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا بحر إلا ويشفقن من هذا اليوم.

واستشهد بما رواه ابن ماجه، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :« إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلالٍ : خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلا سَمَاءٍ وَلا أَرْضٍ وَلا رِيَاحٍ وَلا جِبَالٍ وَلا بَحْرٍ إِلا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ».