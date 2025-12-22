قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025
بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا 2025
تقلبات ترامب تربك المشهد الإيراني.. كواليس القرار الأمريكي
بتصميم الهاشتباك.. سعر ومواصفات سوزوكي بالينو 2026 في السعودية
التحالف البوليفاري يهاجم واشنطن بعد مصادرة ناقلة نفط فنزويلية
دعاء اليوم الثاني من رجب.. 5 كلمات تصب عليك الرزق صبا
الدفاع المدني بغزة: وفاة 20 شخصا جراء انهيار منازل منذ مطلع الشهر
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22 - 12 - 2025 والقنوات الناقلة
لو حاسس إنك مخنوق والدنيا قفلت معاك.. عليك بـ5 وصايا من سيدنا علي
طقس اليوم| شديد البرودة صباحاً ومساءً ..والشبورة على الطرق
مرأة ومنوعات

عادة افعلها يوميا تخلصك من التوتر وتحسن نومك

التوتر
التوتر
حياة عبد العزيز

أثبتت العديد من الدراسات العلمية، أن التأمل يحمل فوائد صحية متعددة، أبرزها المساهمة في خفض ضغط الدم.

ووفقًا لموقع Healthline، فإن الأشخاص الذين يمارسون التأمل بانتظام؛ يتمتعون بمستويات أقل من ضغط الدم، ما يقلل الضغط على القلب، ويحد من خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

خطوات التأمل للتخلص من التوتر 

وفي هذا السياق، قدم الخبراء عدد من النصائح لتطبيق عادة التأمل للتخلص من التوتر، وأولى هذه النصائح هي التوقف عن محاولة “إفراغ الذهن” تمامًا، الأفكار أثناء التأمل أمر طبيعي ولا تعني الفشل، المطلوب هو ملاحظتها دون مقاومتها، وتركها تمر بهدوء، تمامًا كالإعلانات المنبثقة التي يمكن تجاهلها دون التفاعل معها.

أما النصيحة الثانية، فهي البدء بخطوات صغيرة، مثل دقيقة واحدة يوميًا فقط، ثم زيادة المدة تدريجيًا مع الوقت والنصيحة الثالثة تتمثل في استخدام التنفس كنقطة تركيز، من خلال عدّ الأنفاس: شهيق في العدّة الأولى، وزفير في العدّة الثانية، حتى الوصول إلى عشرة، ثم تكرار العملية.

وأشار الخبراء أيضًا إلى أهمية ربط التأمل بجزء ثابت من الروتين اليومي، مثل ممارسته بعد تنظيف الأسنان صباحًا، حتى يصبح عادة لا تحتاج إلى تردد أو قرار يومي كما لفت إلى أن الاستماع إلى موسيقى هادئة أو أصوات الطبيعة مثل المطر قد يساعد البعض على التركيز، مؤكدًا أن الصمت التام ليس شرطًا أساسيًا للتأمل.

وأوضح أن التأمل لا يقتصر على الجلوس فقط، بل يمكن ممارسته أثناء المشي مع الانتباه لكل خطوة، أو أثناء تناول الطعام مع التركيز الكامل على الوجبة دون مشتتات مثل الهاتف أو التلفاز.

وبحسب موقع Healthline، فإن فوائد التأمل لا تقتصر على خفض ضغط الدم فقط، بل تشمل أيضًا تقليل التوتر والقلق، وتحسين التركيز وجودة النوم، والمساعدة في السيطرة على الألم، والحد من تراجع الذاكرة المرتبط بالتقدم في العمر، كما يمكن ممارسة التأمل في أي مكان، سواء في العمل، أو وسائل النقل العام، أو أثناء المشي، ما يجعله عادة سهلة ومرنة تناسب مختلف أنماط الحياة.

التوتر فوائد التأمل التخلص من التوتر طرق للحماية من التوتر فوائد التأمل يوميا

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

