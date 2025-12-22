عادة افعلها يوميا تخلصك من التوتر وتحسن نومك

أثبتت العديد من الدراسات العلمية، أن التأمل يحمل فوائد صحية متعددة، أبرزها المساهمة في خفض ضغط الدم.

ووفقًا لموقع Healthline، فإن الأشخاص الذين يمارسون التأمل بانتظام؛ يتمتعون بمستويات أقل من ضغط الدم، ما يقلل الضغط على القلب، ويحد من خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

خطوات التأمل للتخلص من التوتر

وفي هذا السياق، قدم الخبراء عدد من النصائح لتطبيق عادة التأمل للتخلص من التوتر، وأولى هذه النصائح هي التوقف عن محاولة “إفراغ الذهن” تمامًا، الأفكار أثناء التأمل أمر طبيعي ولا تعني الفشل، المطلوب هو ملاحظتها دون مقاومتها، وتركها تمر بهدوء، تمامًا كالإعلانات المنبثقة التي يمكن تجاهلها دون التفاعل معها.

أما النصيحة الثانية، فهي البدء بخطوات صغيرة، مثل دقيقة واحدة يوميًا فقط، ثم زيادة المدة تدريجيًا مع الوقت والنصيحة الثالثة تتمثل في استخدام التنفس كنقطة تركيز، من خلال عدّ الأنفاس: شهيق في العدّة الأولى، وزفير في العدّة الثانية، حتى الوصول إلى عشرة، ثم تكرار العملية.

وأشار الخبراء أيضًا إلى أهمية ربط التأمل بجزء ثابت من الروتين اليومي، مثل ممارسته بعد تنظيف الأسنان صباحًا، حتى يصبح عادة لا تحتاج إلى تردد أو قرار يومي كما لفت إلى أن الاستماع إلى موسيقى هادئة أو أصوات الطبيعة مثل المطر قد يساعد البعض على التركيز، مؤكدًا أن الصمت التام ليس شرطًا أساسيًا للتأمل.

وأوضح أن التأمل لا يقتصر على الجلوس فقط، بل يمكن ممارسته أثناء المشي مع الانتباه لكل خطوة، أو أثناء تناول الطعام مع التركيز الكامل على الوجبة دون مشتتات مثل الهاتف أو التلفاز.

وبحسب موقع Healthline، فإن فوائد التأمل لا تقتصر على خفض ضغط الدم فقط، بل تشمل أيضًا تقليل التوتر والقلق، وتحسين التركيز وجودة النوم، والمساعدة في السيطرة على الألم، والحد من تراجع الذاكرة المرتبط بالتقدم في العمر، كما يمكن ممارسة التأمل في أي مكان، سواء في العمل، أو وسائل النقل العام، أو أثناء المشي، ما يجعله عادة سهلة ومرنة تناسب مختلف أنماط الحياة.