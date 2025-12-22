قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ببني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي

أصيب 7 أشخاص اليوم الإثنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اهناسيا ـ بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اهناسيا ـ بني سويف، نتج عنه إصابة 7 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بقيادة الدكتور هاني همام بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى اهناسيا التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين هم؛  محمد عبد الحليم حسن اشتباه كسر بالعمود الفقري، ممدوح عبد الحميد حسن  جرح أسفل العين اليمنى 2 سم، علي يوسف علي 47 سنة، مصابًا بجروح وسحاجات واشتباه كسر بالذراع الأيسر، يوسف علي يوسف 19 سنة، مصابًا بنزيف بالاذن اليسرى وجروح وسحاجات، صباح عبد الموجود خليفة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج و اشتباه خلع الكتف الأيمن، محمد عبد الحكم علي  سنة اشتباه كسر بالضلوع، محمود صالح عبد الوهاب مصابًا بجروح وسحاجات بالجسم

بني سويف الفشن اهناسيا

