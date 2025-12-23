محلل: محاولة فتح قناة حوار مع روسيا في هذا التوقيت أكبر من فرنسا

قال الدكتور ياسر ثابت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن محاولة فتح قناة حوار مع روسيا في هذا التوقيت أكبر من فرنسا، وهي محاولة من جانب أوروبا للنظر بواقعية شديدة لمجريات الأحداث خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وربما كان هناك ضررا كبيرا من التصعيد، وصل للاشتباك العسكري والعمليات العسكرية بين الجانبين، وحرب أصبحت مدمرة ومكلفة ليس فقط للطرفين وإنما لأطراف أخرى.

وأضاف ثابت، خلال استضافته ببرنامج "مطروح للنقاش"،

أن الامتداد الأوروبي من الواضح تماما أنه يدفع الكلفة الرئيسية في هذه الحرب عن الجانب الأوكراني، وهي محاولة من جانب فرنسا والرئيس الفرنسي للنظر بواقعية أكبر إلى ما يجري ومحاولة لتجنب هذه الخسائر ونزيف الأموال والدماء في حرب ربما يكون غير مجدي أن تستمر لعام آخر.

وتابع أن ما يجري الآن محاولة من جانب فرنسا ومن خلفها عدد من الدول الأوروبية ومنها فنلندا، حيث يتحرك الرئيس الفنلندي لتخفيف حدة النزاع وعدم الاكتفاء بالطرف الأمريكي كوسيط وحيد بين الجانبين الروسي والأوكراني.