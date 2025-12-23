قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تحويلات المصريين بالخارج تسجل 36.5 مليار دولار بنمو 66.2% في عام
مبعوث أممي سابق: أكراد سوريا لا يسعون للانفصال.. اتفاق مارس 2025 تم تحت ضغط أمريكي
معلومات كاذبة.. وزارة الخارجية الروسية تنفي إخلاء سفارتها في فنزويلا
محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا
ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025
بسبب الحمى القلاعية.. الفلاحين تكشف حقيقة نفوق الماشية بالصعيد
بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
حوادث

نادي صحي بدون ترخيص.. حبس المتهمين بالترويج للأعمال المنافية للآداب

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط المذكور وبصحبته (3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية" ، وآخر) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

