قافلة "زاد العزة" الـ 100 تنطلق نحو قطاع غزة

بدأت شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية رقم 100 بالتحرك صباح اليوم الثلاثاء، من الجانب المصري لمعبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، في خطوة تأتي استكمالًا للجسر الإغاثي المصري المتواصل لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة.

وتأتي هذه القافلة غداة إطلاق الهلال الأحمر المصري، صباح أمس الاثنين، القافلة رقم 99 ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة". واستجابةً لموجة الطقس السيئ، ركزت الإمدادات الأخيرة على المستلزمات الشتوية الأساسية، والتي شملت 3000 مرتبة، و3500 خيمة إيواء، وأكثر من 22 ألف قطعة ملابس شتوية، و3000 بطانية.

كما حملت القوافل الأخيرة أطنانًا من المساعدات الاستراتيجية، تضمنت نحو 130 ألف سلة غذائية، وأكثر من 700 طن من الدقيق، بالإضافة إلى 1800 طن من المستلزمات الطبية الضرورية، وما يزيد عن 1300 طن من المواد البترولية لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع.

ومنذ انطلاق مبادرة "زاد العزة" في 27 يوليو الماضي، نجح الهلال الأحمر المصري — كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات — في إدخال أكثر من نصف مليون طن من المواد الإغاثية المتنوعة، شملت ألبان الأطفال، والأدوية العلاجية، ومستلزمات العناية الشخصية.

وأكدت التقارير الميدانية أن معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق أبوابه نهائيًا منذ بدء الأزمة، حيث يواصل 35 ألف متطوع من الهلال الأحمر العمل على مدار الساعة في المراكز اللوجستية وعلى الحدود لضمان تدفق المساعدات، رغم كافة التحديات المحيطة.