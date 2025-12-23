محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، برفع درجة الاستعداد بمحيط الكنائس؛ استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد وتهذيب وتجميل الحدائق والمسطحات الخضراء لاستقبال المواطنين.
وقامت إدارة الحدائق بحي وسط بالإسكندرية برفع كفاءة الحدائق الحدائق العامة وتهذيب وتقليم الأشجار بمحيط الكنائس وتنقية الحشائش وقص النماذج النباتية وأعمال الحديات والري ورفع المخلفات بساعة الزهور وحديقتي السلسلة وبيرم التونسي والجزيرة الوسطي للكورنيش.
وتابع حي غرب أعمال قص الأحواض النباتية وإزالة الحشائش الضارة وتقليم النخيل والأشجار ورفع كفاءة الحدائق وزيادة المساحات الخضراء والتشجير بحدائق الصدرية والصرف الصحي والشاملة؛ حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري وتحقيق بيئة صحية خالية من التلوث.
وواصل حي شرق تنظيف وري المشتل بمنطقة كفر عبده وتقليم الأشجار بمنطقة سموحة وأعمال حديات وإزالة الحشائش وتكريك الجزيرة الوسطي بكورنيش لوران وزيزينيا وقص النجيل بحديقه "تكنوسكيب" وتكريك وتنظيف وري الميادين لرفع كفاءة المسطحات الخضراء بصفة عامة بنطاق الحي.
وكثف حي ثان المنتزة أعمال الارتقاء بالمسطحات الخضراء وتقليم النخيل بمنطقة طوسون وقص وتهذيب وري الأسيجة بشارع النبوي المهندس ونظافة وري الأحواض الزراعية والمسطحات الخضراء بمشتل المعمورة و بجوار سور المنتزة وبميدان المندرة؛ لأهمية الغطاء النباتي في تحقيق التوازن البيئي.