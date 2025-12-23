الشافعي: مركز الإسماعيلية التجاري يخدم التاجر ويقضي علي الأسواق العشوائية

ثمن أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية جهود اللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لإنشاء مُجمعاً تجارياً مُتكاملاً له موقع مُتميز بمدينة الإسماعيلية وهو مركز الاسماعيلية التجاري « Ismailia Out Let » ، مشيرا الي إنه يقام على قطعة أرض تابعة للمحافظة بمساحة 6500 متر مربع، بـ "المحطة الجديدة" بحي أول الإسماعيلية.



وأوضح الشافعي، أنه من المقرر الافتتاح الرسمي للمركز، الخميس المقبل، ليخدم أبناء المحافظة وضيوفها.



وأشار اكرم الشافعي الي أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة بمختلف المحافظات، بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الأسواق العشوائية.

ويضم السوق الحضري الجديد 117 محلًا تجاريًا بمساحة 16 مترًا للمحل الواحد، إضافة إلى مطعم رئيسي وكافتيريا على مساحة 700 متر، وعدد 2 كافتيريا بساحة 32 مترًا لكل منهما، فضلًا عن دورات مياه منفصلة للرجال والسيدات، ومنظومة إطفاء حريق، وشبكة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، ومسجد لأداء الصلوات.

أضاف الشافعي، أن المشروع القومي الجديد يأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير المنطقة التي تُعد واحدة من أقدم المناطق التاريخية بالمدينة، ومواجهة الأسواق العشوائية التي تسببت في غلق العديد من الشوارع الرئيسية، وأثرت سلبًا على حركة المرور والمظهر الحضاري.