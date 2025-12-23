قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الأولى لمشروع «مسكن الطرح السادس» بـ10 مدن جديدة
من الموبايل إلى الخدمة فورًا.. تطبيق الكارت الموحد يدخل حيز التنفيذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشافعي: مركز الإسماعيلية التجاري يخدم التاجر ويقضي علي الأسواق العشوائية

تجهيزات افتتاح المركز التجاري بالإسماعيلية
تجهيزات افتتاح المركز التجاري بالإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

ثمن أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية جهود اللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،  لإنشاء مُجمعاً تجارياً مُتكاملاً له موقع مُتميز بمدينة الإسماعيلية وهو مركز الاسماعيلية التجاري « Ismailia Out Let » ، مشيرا الي إنه يقام على قطعة أرض تابعة للمحافظة بمساحة 6500 متر مربع، بـ  "المحطة الجديدة" بحي أول الإسماعيلية.


وأوضح الشافعي، أنه من المقرر الافتتاح الرسمي للمركز، الخميس المقبل، ليخدم أبناء المحافظة وضيوفها.

وأشار اكرم الشافعي الي أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة بمختلف المحافظات، بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الأسواق العشوائية.

ويضم السوق الحضري الجديد 117 محلًا تجاريًا بمساحة 16 مترًا للمحل الواحد، إضافة إلى مطعم رئيسي وكافتيريا على مساحة 700 متر، وعدد 2 كافتيريا بساحة 32 مترًا لكل منهما، فضلًا عن دورات مياه منفصلة للرجال والسيدات، ومنظومة إطفاء حريق، وشبكة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، ومسجد لأداء الصلوات.

أضاف الشافعي، أن  المشروع القومي الجديد يأتي  في إطار خطة الحكومة لتطوير المنطقة التي تُعد واحدة من أقدم المناطق التاريخية بالمدينة، ومواجهة الأسواق العشوائية التي تسببت في غلق العديد من الشوارع الرئيسية، وأثرت سلبًا على حركة المرور والمظهر الحضاري.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية غرفة الإسماعيلية التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

دعاء مكتوب يفتح الأبواب المغلقة وييسر الرزق

دعاء مكتوب يفتح الأبواب المغلقة وييسر الرزق.. احرص عليه في هذا التوقيت

واقعة فتاة الشرقية أثناء تعرضها لضرب من أعمامها

بعد واقعة فتاة الشرقية .. الإفتاء توضح حكم منع الورثة من حقوقهم الشرعية

حكم صيام يوم الجمعة في رجب منفردًا

حكم صيام يوم الجمعة في رجب منفردًا .. دار الإفتاء توضح

بالصور

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد