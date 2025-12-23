قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
فودة يتابع إصلاح عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي المغذي لمركز ومدينة قليوب

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 1200 مم، الخاص بمحطة مياه كوم أشفين، والمغذي لمركز ومدينة قليوب، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع الأعطال الطارئة.
واطمأن رئيس الشركة على سير أعمال الإصلاح ميدانيًا، موجهًا فرق الطوارئ والصيانة بسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة المهنية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقليل مدة تأثر الخدمة على المواطنين.
وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة أنه تم الدفع بعدد من سيارات المياه النقية الصالحة للشرب لتوزيعها على المناطق المتأثرة بالعطل، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة ضخ المياه بشكل طبيعي، مشددًا على ضرورة تواجد السيارات بالمناطق التي تشهد ضعفًا أو انقطاعًا في الخدمة.
وأشار رئيس الشركة إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الأعطال المفاجئة بخطوط المياه الرئيسية، مؤكدًا إتاحة التواصل مع الشركة في حال الحاجة لسيارات المياه أو تقديم أي شكاوى، من خلال الخط الساخن 125 أو رقم 01200288880.١

