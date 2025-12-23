قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لوالده سابقة شهيرة ضد منتخب مصر.. من هو الألماني نجم منتخب زيمبابوي
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
20 ألف جنيه .. وزير التعليم: مصروفات المدارس اليابانية أرخص من الخاصة
الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الكاميرون تبحث استعادة طريق البطولات بأمم أفريقيا

المنتخب الكاميروني
المنتخب الكاميروني
عبدالحكيم أبو علم

يبحث المنتخب الكاميروني إلى تحقيق  فوز أول ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، وذلك حينما يستهل مشواره في ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة، والتي تضم أيضا منتخبي كوت ديفوار وموزمبيق.
ويدخل المنتخب الكاميروني البطولة وسط أجواء متوترة، بعد الأزمة الأخيرة التي طالت الأسماء المستبعدة أو الموجودة ضمن قائمة الفريق المشاركة في البطولة، حيث ذكرت تقارير أن صامويل إيتورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قد تدخل بقوة في الاختيارات الفنية بعد إقالته للمدرب البلجيكي مارك بريس، واستبعاد عدد من الأسماء، على رأسهم فينسنت أبو بكر، بداعي اقترابه من تحطيم رقم إيتو القياسي في عدد الأهداف ببطولة أمم أفريقيا.

ورغم ذلك، ينطلق المنتخب الكاميروني بقيادة المدرب المحلي ديفيد باجو، وعينه على النقاط الثلاث في مواجهة الجابون، وذلك قبل الاختبار الأقوى يوم 28 من الشهر الجاري أمام كوت ديفوار، حامل لقب البطولة.

وسيكون تحقيق الفوز الأول على حساب الجابون بالذات، هدفا لدى المنتخب الكاميروني، حيث التقى الفريقان مرتين في البطولة من قبل،  وفاز منتخب الجابون بالأولى في نسخة عام 2010 في أنجولا بهدف نظيف، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة الفريقين في نسخة عام 2017 والتي أقيمت في الجابون.

ويتسلح المنتخب الكاميروني بنجمه بريان مبويمو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي سيكون النجم الأبرز في الفريق، بعد استبعاد الثلاثي، أندريه أونانا، حارس طرابزون سبور التركي، وفينسنت أبو بكر، لاعب نفيتشي الأذربيجاني وماكسيم شوبو موتينج لاعب نيو يورك ريد بولز الأمريكي.

وتصب الترشيحات في صالح منتخب الكاميرون- الفائز باللقب خمس مرات، كان آخرها في عام 2017 في الجابون- في الفوز بالمباراة، وهو ما يأمله الجمهور الكاميروني في ظل الأزمات التي رافقت الفريق قبل بداية مشواره بالبطولة.

وعلى الجانب الآخر، يسعى منتخب الجابون إلى تقديم مشاركة أفضل في عودته للبطولة للمرة الأولى منذ نسخة 2021 في الكاميرون، حينما خرج الفريق من دور الستة عشر، وسوف يعتمد على نجمه وهدافه المخضرم إيمريك أوباميانج، مهاجم مارسيليا الفرنسي.

وإلى جانب أوباميانج، يوجد أيضا المخضرم ماريو ليمينا، لاعب وسط جالطة سراي التركي، مما يعطي اتزانا للقائمة التي استدعاها المدرب تيري مويوما.

وفي أفضل الأحوال يمكن لمنتخب الجابون احتلال المركز الثالث والتأهل من ضمن أفضل الفرق صاحبة هذا المركز، في ظل الترشيحات التي تصب في مصلحة منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار في الصعود كمتصدر ووصيف للمجموعة.

وكان منتخب الجابون خسر في قبل نهائي الملحق الأفريقي المؤهل للملحق العالمي لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، أمام نظيره النيجيري، ويأمل في تقديم مشاركة مغايرة في أمم أفريقيا بالمغرب لتعويض جماهيره عن خيبة الأمل في عدم بلوغ المونديال.

وسوف يسعى المنتخب الجابوني إلى الخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام الكاميرون، قبل مواجهة موزمبيق يوم 28 من الشهر الجاري، على أن يختتم مشواره بمواجهة كوت ديفوار يوم 31.

وسبق للمنتخب الجابوني المشاركة في البطولة ثماني مرات من قبل، وكانت أفضل نتائجه الصعود إلى دور الثمانية في نسختي 1996 في جنوب أفريقيا و2012 على أرضه بالاشتراك مع غينيا الاستوائية.

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الفنان طارق الشيخ

طارق الشيخ: تفاجأت بحجم نجاحي ببدايات مشواري الفني.. وأحمد عدوية رمز الغناء الشعبي

الفنان طارق الشيخ

طارق الشيخ: 90% من جمهور حسن الأسمر كانوا من العائلات والبيوت المصرية

القس أمير ثروت

راعي الكنيسة الإنجيلية: لا يملك اليهود أو غيرهم العبث بالنص المقدس

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

