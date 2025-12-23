الكاميرون تبحث استعادة طريق البطولات بأمم أفريقيا

يبحث المنتخب الكاميروني إلى تحقيق فوز أول ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، وذلك حينما يستهل مشواره في ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة، والتي تضم أيضا منتخبي كوت ديفوار وموزمبيق.

ويدخل المنتخب الكاميروني البطولة وسط أجواء متوترة، بعد الأزمة الأخيرة التي طالت الأسماء المستبعدة أو الموجودة ضمن قائمة الفريق المشاركة في البطولة، حيث ذكرت تقارير أن صامويل إيتورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قد تدخل بقوة في الاختيارات الفنية بعد إقالته للمدرب البلجيكي مارك بريس، واستبعاد عدد من الأسماء، على رأسهم فينسنت أبو بكر، بداعي اقترابه من تحطيم رقم إيتو القياسي في عدد الأهداف ببطولة أمم أفريقيا.

ورغم ذلك، ينطلق المنتخب الكاميروني بقيادة المدرب المحلي ديفيد باجو، وعينه على النقاط الثلاث في مواجهة الجابون، وذلك قبل الاختبار الأقوى يوم 28 من الشهر الجاري أمام كوت ديفوار، حامل لقب البطولة.

وسيكون تحقيق الفوز الأول على حساب الجابون بالذات، هدفا لدى المنتخب الكاميروني، حيث التقى الفريقان مرتين في البطولة من قبل، وفاز منتخب الجابون بالأولى في نسخة عام 2010 في أنجولا بهدف نظيف، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة الفريقين في نسخة عام 2017 والتي أقيمت في الجابون.

ويتسلح المنتخب الكاميروني بنجمه بريان مبويمو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي سيكون النجم الأبرز في الفريق، بعد استبعاد الثلاثي، أندريه أونانا، حارس طرابزون سبور التركي، وفينسنت أبو بكر، لاعب نفيتشي الأذربيجاني وماكسيم شوبو موتينج لاعب نيو يورك ريد بولز الأمريكي.

وتصب الترشيحات في صالح منتخب الكاميرون- الفائز باللقب خمس مرات، كان آخرها في عام 2017 في الجابون- في الفوز بالمباراة، وهو ما يأمله الجمهور الكاميروني في ظل الأزمات التي رافقت الفريق قبل بداية مشواره بالبطولة.

وعلى الجانب الآخر، يسعى منتخب الجابون إلى تقديم مشاركة أفضل في عودته للبطولة للمرة الأولى منذ نسخة 2021 في الكاميرون، حينما خرج الفريق من دور الستة عشر، وسوف يعتمد على نجمه وهدافه المخضرم إيمريك أوباميانج، مهاجم مارسيليا الفرنسي.

وإلى جانب أوباميانج، يوجد أيضا المخضرم ماريو ليمينا، لاعب وسط جالطة سراي التركي، مما يعطي اتزانا للقائمة التي استدعاها المدرب تيري مويوما.

وفي أفضل الأحوال يمكن لمنتخب الجابون احتلال المركز الثالث والتأهل من ضمن أفضل الفرق صاحبة هذا المركز، في ظل الترشيحات التي تصب في مصلحة منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار في الصعود كمتصدر ووصيف للمجموعة.

وكان منتخب الجابون خسر في قبل نهائي الملحق الأفريقي المؤهل للملحق العالمي لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، أمام نظيره النيجيري، ويأمل في تقديم مشاركة مغايرة في أمم أفريقيا بالمغرب لتعويض جماهيره عن خيبة الأمل في عدم بلوغ المونديال.

وسوف يسعى المنتخب الجابوني إلى الخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام الكاميرون، قبل مواجهة موزمبيق يوم 28 من الشهر الجاري، على أن يختتم مشواره بمواجهة كوت ديفوار يوم 31.

وسبق للمنتخب الجابوني المشاركة في البطولة ثماني مرات من قبل، وكانت أفضل نتائجه الصعود إلى دور الثمانية في نسختي 1996 في جنوب أفريقيا و2012 على أرضه بالاشتراك مع غينيا الاستوائية.