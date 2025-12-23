أشرف العسال: لكل سفينة وضع خاص حسب نوعها في المنظمة البحرية الدولية

أكد اللواء بحري الدكتور أشرف العسال، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن كل سفينة لها وضع خاص في المنظمة البحرية الدولية حسب نوعها، موضحًا أن مصر، كدولة ميناء، لها الحق في تفتيش السفن الأجنبية التي تدخل، وفقًا لقانون المنظمة البحرية الدولية.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن دولة الميناء تتبع إجراءات وقواعد المنظمة الدولية، مشيرًا إلى أن التفتيش يتم إذا وُجدت ملاحظات على عمر السفينة أو إذا تسببت في تلوث في دولة أخرى.

وأضاف أن كل دول العالم تتعاون في مجال أبحار السفن، مؤكدًا أن مصر دولة بحرية من الطراز الأول، ولديها عدة موانئ وبنية تحتية قوية.

وأوضح العسال أن الإنجازات في البنية التحتية بالموانئ كانت أكبر حافز لانتخاب مصر في المجلس الأعلى للمنظمة البحرية الدولية، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية مع النرويج لتشغيل البحارة المصريين على سفنها نتيجة خبراتهم الكبيرة.

وتابع رئيس الهيئة: «قناة السويس مؤسسة مصرية قوية جدًا، وتقدم خدمات للسفن على أعلى مستوى، وعودة القناة من جديد تمثل إضافة للعالم».

