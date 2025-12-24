أكبر هبوط للدولار منذ 2017 لم يصل إلى نهايته بعد

يتجه الدولار نحو تسجيل أضعف أداء سنوي له منذ ثمانية أعوام، فيما تعكس سوق الخيارات استعداد المتعاملين لمزيد من التراجع خلال الجلسات الأخيرة من عام 2025.

وانخفض مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار 0.3% يوم الثلاثاء، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 3 أكتوبر. وبذلك تتسع خسائره منذ بداية العام إلى 8.2%، ما يضعه على مسار أكبر هبوط منذ 2017. وأي تراجع إضافي، ولو طفيفاً، قد يدفع العملة إلى أسوأ أداء سنوي لها منذ ما لا يقل عن عقدين.

تباين السياسات النقدية يضغط على الدولار

واصلت التوقعات باتساع التباين بين السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى، إلى جانب العوامل الموسمية، الضغط على الدولار خلال هذا الشهر. وصعد الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس، فيما لامس الدولار الأسترالي ذروة ثلاثة أشهر، وبلغت الكرونة السويدية مستويات لم تُسجَّل منذ فبراير 2022.