"نيوم" السعودية تنجز 90% من بناء أكبر مشروع هيدروجين أخضر بالعالم

يمضي مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، أحد أبرز مشاريع التحول الطاقي في السعودية والعالم، بخطى ثابتة نحو الاكتمال في موعده المُقرر، مع إعلان شركة المشروع عن الانتهاء من نحو 90% من أعمال البناء في جميع المواقع، بحسب موقع "رينيوابلز ناو" (Renewables Now) الإخباري المعني بالطاقة المتجددة.

يُنتظر الانتهاء من المشروع الأكبر في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في عام 2026، مع توقعات بأن تبدأ التسليمات الأولية من الأمونيا الخضراء في مطلع عام 2027، في الوقت الذي تأمل فيه المملكة في أن يساهم في تلبية ما يقرب من 10% من المستهدف العالمي لإنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون، بحسب ما ذكره وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف العام الماضي.

في سبتمبر الماضي، أفادت الشركة باستكمال أعمال استلام وتركيب معدات رئيسية تشمل توربينات الرياح، وخزانات الهيدروجين، وأجهزة التحليل الكهربائي، مؤكدة تجاوز نسبة الإنجاز 80% مع بداية الربع الأول من 2025 في جميع مواقع المشروع.

وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع 8.4 مليار دولار، وقد حظيت الشركة بدعم كبير من حكومة المملكة، وكانت أول شركة سعودية تحصل على ترخيص صناعي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.