قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة ضخمة لسفن الحاويات لقناة السويس بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تأجيل الي 31 ديسمبر للحكم في واقعة تعدي ولي أمر علي مدرس بالمقص بالإسماعيلية

واقعة التعدي
واقعة التعدي
الإسماعيلية انجي هيبة

قررت محكمة جنح ابو صوير تاجيل قضية محاكمة ولي أمر في واقعة التعدي علي مدرس داخل مكتب وكيل المدرسة في مدرسة أبو صوير المجاورة بنات الي جلسة 31 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.

من جانبه صرح المستشار محمد حافظ محامي ولي الأمر « خالد »، المتهم في واقعة التعدي علي مدرس داخل مكتب وكيل المدرسة بإستخدام المقص، أن رئيس محكمة جنح ابو صوير قرر استبعاد الشبهة الجنائية لوالدة خالد والمتهمة بتحريضه  واستنساخ صورة من الواقعة، بعد التأكد من عدم مشاركتها في واقعة التعدي أو التحريض ضد المدرس.


أوضح المستشار محمد حافظ، أن المدرسة اتهم والدة «خالد » بالتحريض علي الاعتداء عليه، ولكن رئيس محكمة جنح ابو صوير قرر قراراه السابق ببرائتها.

وتنظر اليوم الأربعاء محكمة جنح مركز الإسماعيلية اولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على معلم الإسماعيلية.

وكانت نيابة مركز الإسماعيلية امرت السبت قبل الماضى بتجديد حبس المتهم في واقعة الاعتداء علي معلم داخل مدرسة فى ابوصوير وإصابته بجرح في الرأس باستخدام مقص حديدي 15 يوما على ذمة التحقيقات واخلاء سبيل والدته.

وكانت جهات التحقيق قد طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وإعادة عرض المتهم رفقة التحريات.

وكيل تعليم الإسماعيلية يزور المدرس
حرص ايمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيليه علي زيارة احمد حسن عبد العزيز معلم رياضيات بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات للاطمئنان علي حالته الصحية بالمستشفى . حيث كلف وكيل الوزارة علاء عنان مدير إدارة ابوصوير الذي رافقه في الزيارة بمتابعة حالته وتقديم كافة أنواع الدعم له حتي خروجه من المستشفي .

وتحدث وكيل الوزارة مع المعلم مؤكدا حرص الوزارة علي سلامتة ودعمه ومشيرا أن لا تهاون مع من تعدي عليه.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

سورة قبل النوم في رجب

أفضل سورة قبل النوم في رجب.. اقرأها الليلة تستيقظ بلا ذنوب في الصباح

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير: بيراميدز دخل في سباق التعاقد مع لاعب بتروجيت

منتخب المغرب

فرحة البداية لم تكتمل.. 3 أزمات تواجه المغرب قبل موقعة مالي

وسام أبو علي

عرض تركي لـ وسام أبو علي في يناير.. والفدائي يوافق

بالصور

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد