تأجيل الي 31 ديسمبر للحكم في واقعة تعدي ولي أمر علي مدرس بالمقص بالإسماعيلية

قررت محكمة جنح ابو صوير تاجيل قضية محاكمة ولي أمر في واقعة التعدي علي مدرس داخل مكتب وكيل المدرسة في مدرسة أبو صوير المجاورة بنات الي جلسة 31 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.

من جانبه صرح المستشار محمد حافظ محامي ولي الأمر « خالد »، المتهم في واقعة التعدي علي مدرس داخل مكتب وكيل المدرسة بإستخدام المقص، أن رئيس محكمة جنح ابو صوير قرر استبعاد الشبهة الجنائية لوالدة خالد والمتهمة بتحريضه واستنساخ صورة من الواقعة، بعد التأكد من عدم مشاركتها في واقعة التعدي أو التحريض ضد المدرس.



أوضح المستشار محمد حافظ، أن المدرسة اتهم والدة «خالد » بالتحريض علي الاعتداء عليه، ولكن رئيس محكمة جنح ابو صوير قرر قراراه السابق ببرائتها.

وتنظر اليوم الأربعاء محكمة جنح مركز الإسماعيلية اولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على معلم الإسماعيلية.

وكانت نيابة مركز الإسماعيلية امرت السبت قبل الماضى بتجديد حبس المتهم في واقعة الاعتداء علي معلم داخل مدرسة فى ابوصوير وإصابته بجرح في الرأس باستخدام مقص حديدي 15 يوما على ذمة التحقيقات واخلاء سبيل والدته.

وكانت جهات التحقيق قد طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وإعادة عرض المتهم رفقة التحريات.

وكيل تعليم الإسماعيلية يزور المدرس

حرص ايمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيليه علي زيارة احمد حسن عبد العزيز معلم رياضيات بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات للاطمئنان علي حالته الصحية بالمستشفى . حيث كلف وكيل الوزارة علاء عنان مدير إدارة ابوصوير الذي رافقه في الزيارة بمتابعة حالته وتقديم كافة أنواع الدعم له حتي خروجه من المستشفي .

وتحدث وكيل الوزارة مع المعلم مؤكدا حرص الوزارة علي سلامتة ودعمه ومشيرا أن لا تهاون مع من تعدي عليه.