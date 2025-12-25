قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون مصري–إماراتي لاستكمال المرحلة الثانية من مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق

جانب من البروتوكول
جانب من البروتوكول
أ ش أ

أعلنت مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، عن توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتوريد أجهزة ومعدات طبية، في خطوة جاءت استجابةً لدعوة أطلقها المستشفى لاستكمال المرحلة الثانية من مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وتعكس التزام دولة الإمارات الشقيقة بدعم المشاريع الإنسانية الرائدة وتعزيز التعاون بين الدولتين.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من الإيمان بالدور الحيوي لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، أول مستشفى متخصص في علاج الحروق بالمجان في مصر والمنطقة، والذي قدم خدماته لآلاف الأسر داخل مصر وخارجها، معيدًا الأمل والطمأنينة للمستفيدين وعائلاتهم.


ووقع على الاتفاقية كل من السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وأحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق. 


وحضر مراسم التوقيع كل من البروفيسور نعيم مؤمن، رئيس المجلس الطبي ومجلس البحث العلمي ورئيس الفريق الجراحي، والسيد رفعت عبد المقصود، الرئيس التنفيذي للمستشفى، كما حضرت من مؤسسة أهل مصر للتنمية السيدة إيمان شريف، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.


وأكد السفير حمد عبيد الزعابي - خلال مراسم التوقيع - على أهمية هذه المبادرة في دعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، قائلا:"يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة التي تتجسد فيها معاني الوفاء والوحدة والانتماء، وتجسد التعاون بين المؤسسات لدعم العمل الإنساني..إن الاتفاقية التي نعلن عنها اليوم تمثل خطوة مهمة لتعزيز الجهود المشتركة بين الهلال الأحمر الإماراتي ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، بما يسهم في التخفيف من معاناة المصابين ويعكس القيم الإنسانية التي تقوم عليها دولة الإمارات، ويعزز التضامن والتكاتف لمواجهة الأزمات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات التي تضع رعاية المرضى وعلاجهم في صدارة أولوياتها، وحرص دولة الإمارات على أن يكون العمل الإنساني ركناً أساسياً في سياستها الخارجية، بما يتماشى مع المبادرات الإنسانية التي دأبت عليها الدولة في ظل قيادتها الحكيمة".

من جانبها، أعربت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق عن تقديرها لدعم دولة الإمارات المستمر للمستشفى منذ وضع حجر الأساس وحتى الآن، وقالت: "نتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها الدائم لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، الذي يمثل نموذجًا للعمل الإنساني المستمر. إن تكاتف الجهود بين المؤسسات الوطنية والدول الشقيقة يُعد أمرًا ضروريًا لاستكمال مهمة المستشفى في دعم قضية الحروق، ويؤكد أن الاستثمار في الإنسان لا يعرف جنسًا أو لونًا أو شكلًا".

وأضافت: أن اسم المستشفى يقول إن أهل مصر يفتحون ذراعيهم لكل محتاج من كل أنحاء العالم، مواصلين رسالتنا الإنسانية في تقديم الرعاية والدعم الطبي بلا حدود، مؤكدين أن تكاتف الجهود بين المؤسسات والدول هو السبيل الأمثل لتعظيم أثر العمل الإنساني".

يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ساهمت سابقًا في دعم المستشفى خلال افتتاحه، من خلال ريع ماراثون زايد الخيري 2022، والذي تم تخصيصه لصالح المستشفى بالمجان، حيث شمل الدعم أجهزة لأقسام الأشعة والمشرحة، وعيادتين للأسنان، وبعض الأجهزة الحيوية في قسم العمليات.

مستشفى أهل مصر بروتوكول الهلال الأحمر

