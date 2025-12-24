رحل المبدع.. محمد العدل ينعى الفنان الفلسطيني محمد بكري

نعى المنتج محمد العدل الراحل محمد بكري الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "إلى اللقاء، رحل محمد بكري الممثل والمخرج الفلسطيني المبدع".

وفاة محمد بكري

توفي منذ قليل الفنان الفلسطيني محمد بكري، عن عمر يناهز 72 عامًا.

درس محمد بكري التمثيل والأدب العربي بدافع عام 1973، وبدأ منها رحلة فنية امتدّت إلى مسارح العالم وأفلامه، من هولندا وبلجيكا إلى فرنسا وكندا.

ورفض محمد بكري التنازل عن هويته الفلسطينية ، فقد شارك في أفلام لمخرجين فلسطينيين مثل ميشيل خليفي، رشيد مشهراوي وعلي نصار.

وفي التسعينيات، بدأ بالظهور في عروض مسرحية على خشبة مسرح "القَصبة" في رام الله، وعرض منفرداً "مونولوج بكري" الذي احتوى على إعادة إنتاج لرواية "المتشائم" لإميل حبيبي.