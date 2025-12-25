اليوم.. ثاني محاكمات والد سفاح الإسماعيلية الصغير

شهد محكمة جنح الإسماعيلية، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة والد التلميذ المتهم بقتل زميله باستخدام منشار كهربائي، في واحدة من أبشع القضايا التي شهدتها المحافظة وأثارت صدمة واسعة لدى الرأي العام.



وكانت النيابة العامة قد أحالت والد المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه عدة اتهامات له، من بينها التستر على الجريمة، والمشاركة في إخفاء معالمها، والإهمال الجسيم في رعاية نجله القاصر، ما ساهم في وقوع الجريمة.

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام تلميذ بقتل زميله داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة الإسماعيلية، مستخدمًا منشارًا كهربائيًا، ثم تقطيع جثمان المجني عليه في محاولة لإخفاء الجريمة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الحادث وضبط المتهمين.

وخلال الجلسة الأولى، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، وذلك لسداد رسوم الادعاء بالحق المدني، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، واستكمال سماع المرافعات وطلبات الدفاع.