وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.. بيان رسمي
الحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجيا
حمزة العيلي يدافع عن محمد صبحي: إحنا في زمن كله فتن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اليوم.. ثاني محاكمات والد سفاح الإسماعيلية الصغير

الإسماعيلية

شهد محكمة جنح الإسماعيلية، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة والد التلميذ المتهم بقتل زميله باستخدام منشار كهربائي، في واحدة من أبشع القضايا التي شهدتها المحافظة وأثارت صدمة واسعة لدى الرأي العام.


وكانت النيابة العامة قد أحالت والد المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه عدة اتهامات له، من بينها التستر على الجريمة، والمشاركة في إخفاء معالمها، والإهمال الجسيم في رعاية نجله القاصر، ما ساهم في وقوع الجريمة.

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام تلميذ بقتل زميله داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة الإسماعيلية، مستخدمًا منشارًا كهربائيًا، ثم تقطيع جثمان المجني عليه في محاولة لإخفاء الجريمة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الحادث وضبط المتهمين.

وخلال الجلسة الأولى، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، وذلك لسداد رسوم الادعاء بالحق المدني، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، واستكمال سماع المرافعات وطلبات الدفاع.

ازالة تعدي
«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

