محافظات

افتتاح مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET بحي أول

خلال الزيارة
خلال الزيارة
الإسماعيلية انجي هيبة

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET بحي أول مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وسفراء الكويت، البحرين، سيراليون، بنجلاديش، والفلبين.

ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة و المراكز التجارية بمختلف المحافظات؛ بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الأسواق العشوائية.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بتنوع الأنشطة التجارية والمنتجات المعروضة داخل مركز الإسماعيلية التجاري، والتي تلبي كافة احتياجات الأسرة وبأسعار تنافسية، معربةً عن سعادتها بمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تم تمويلها من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بمحافظة الإسماعيلية التابع لوزارة التنمية المحلية، وكذلك منتجات العارضات التابعات لمبادرة وزارة التنمية المحلية للحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية "أيادي مصر"، والمنتجات صديقة البيئة التي تم إنتاجها من مواد معاد تدويرها بمصنع تدوير المخلفات، على يد سيدات من قرية أبوبلح بالإسماعيلية.

ومن جانبه، أشار اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إلى أن مركز الإسماعيلية التجاري يمثل انطلاقةً جديدةً لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المُحافظة، باعتبارها مُجمعًا تجاريًا مُتكاملاً يتمتع بموقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب والقنطرة شرق، والمنطقتين الصناعية الأولى والثانية بمركز ومدينة الإسماعيلية، من خلال عرض مُنتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية، بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية، وحقائب وجلود، ومواد غذائية معبأة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.

كما أوضح محافظ الإسماعيلية أن المشروع يعكس توجه المحافظة لتقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين، حيث تضم السوق مساحات عرض مجهزة، وتسهيلات إدارية تشمل إجراءات ترخيص مُبسطة، ودعما فنيا لتسويق المنتجات، إلى جانب موقعها المتميز بجوار موقف عمومي يربط المدينة بجميع المراكز، مما يُعزز عملية الربط بين المنتج والمستهلك.

وفي مُستهل التفقد، استمع السادة الوزراء ومرافقوهم، إلى شرح على اللوحات حول المشروع، قدمه المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، يشمل مراحل تنفيذ المشروع وصورًا للوضع قبل وبعد تنفيذ أعمال الإنشاء، مُشيرًا إلى أن أعمال مركز الإسماعيلية التجاري بحي أول، تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، نظرًا لكونها منطقة مُهمة تربط بين طرفي المدينة والطرق المؤدية للمراكز والتوابع بالمحافظة، وبمنطقة المحطة الجديدة التي تم تطويرها خلال عدة مراحل بالسنوات السابقة.

وأضاف، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المشروع أقيم على مسطح ٦٨٠٠ متر مربع، وشمل تنفيذ عدد ١١٧ محلًا، بمساحة ١٦ مترًا للمحل الواحد، وجراج سيارات بمساحة ١٢٠٠ م٢، وعدد ٢ كافتيريا، ومطعم رئيسي على مساحة ٧٠٠ م٢، ومنظومة حماية مدنية، ومنظومة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، وعدة مبان خدمية متنوعة.

وعقب ذلك، قام وزيرة التنمية المحلية والسادة المحافظين والسفراء  بجولة تفقدية بالمركز التجاري ، مصحوباً بشرح من أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، حيث تم تفقد كافة الأنشطة التجارية المتوفرة داخل مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET، والتي تضمنت ملابس جاهزة، منتجات جلدية (شنط وأحذية)، أدوات منزلية، أثاث، منتجات حرافية وتراثية، مفروشات، أدوات كهربائية، ومواد غذائية معبأة.

وعلى هامش افتتاح مركز الإسماعيلية التجاري، قامت مديرية الصحة بالإسماعيلية بتقديم خدمات مبادرة ١٠٠ مليون صحة ، بجانب التعريف بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بواسطة فرع الهيئة بالمحافظة ، و المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، وخدمات بنكية للمواطنين.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

