إزالة فورية لحالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بأسوان.. صور

كثفت محافظة أسوان حملات الإزالة الفورية للتعديات داخل نطاق مراكز ومدن المحافظة حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية فى المهد لحالتى تعدى على مساحة إجمالية بلغت 600 م2 بمنطقة الصداقة القديمة ، وذلك بمشاركة نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية بإستخدام المعدات الثقيلة .

إزالة التعديات

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بتنفيذ إزالة فورية فى المهد لحالة تعدى بمنطقة الحجازية بناحية قرية بنبان على مساحة 200 م2 عبارة عن أسوار مشيدة بالطوب الأبيض والأسمنت ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

وفى السياق ذاته نفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل إزالة فورية لـ 5 حالات تعدى على مساحة إجمالية بلغت 1450 م2 بمنطقة الشرفا ، وذلك بمشاركة العاملين بالوحدة المحلية وإدارة الأملاك والفنيين ، وبإستخدام المعدات الثقيلة التابعة للوحدة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين .