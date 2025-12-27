كم كنت محظوظا حين عملت معه.. عباس أبوالحسن ينعى داوود عبدالسيد

نعى الفنان عباس ابوالحسن، المخرج داود عبد السيد الذي توفي اليوم السبت، عن عمر ناهز 79 عاما.

وكتب ابو الحسن عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "بعض الناس وجودهم نعمة، إلا إن يأتي الموت سارق الفرح، وخطفا يهبط علينا ليقتلع الأحبة من جذور الحياة، ملقيا بنا في أرض الخوف والأسى و الخواء، وبقدرات غير عادية، يفقدنا الأمان، حين يأبى إلا أن يختار أخيار الناس واكثرهم صدقا وموهبة .

وتابع: “رحل المخرج والانسان العظيم الأستاذ داوود عبد السيد، مرت السنون والعقود وظل داوود متشبثا بأفكاره وقيمه وفكره، لم يساوم ولم يهتز ولم يعيد حساباته. صمد في صمت مثل الاهرامات”.

واختتمت: “ كم كنت محظوظا حين عملت معه وكم كان متواضعا حليما حين شملني بعطفه ومحبته ومساندته الكبيرة سلام على الأستاذ حين وُلد وحين أهدانا هبته الفنية وحين رحل. الى اللقاء”.

ورحل المخرج داود عبد السيد، بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا سينمائيا يظل محفورا فى أذهان المشاهد العربي.

وقررت أسرة المخرج الراحل داود عبد السيد إقامة العزاء فى كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة يوم الإثنين المقبل في قاعة يوسف النجار.