قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم التعزية بقول المعزي لأهل الميت"الله يعزيكم".. الإفتاء تجيب

حكم التعزية بقول المعزي لأهل الميت"الله يعزيكم"
حكم التعزية بقول المعزي لأهل الميت"الله يعزيكم"
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم التعزية بقول المعزي لأهل الميت: “الله يُعَزِّيكُم”؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يُستحب تعزية أهل الميت بكل تعبير حسنٍ يُذَكِّر بالصبر على المصيبة، والدعاء للمتوفى وأهله. وتعزية أهل الميت بقول: "الله يعزيك" لا حرج فيها شرعًا، إلا أنَّه يُفضل استعمال ما ورد في السنَّة النبوية المطهرة من الألفاظ والصيغ، وينبغي التنبيه على أنه في مثل ألفاظ التعزية والتهنئة يُراعى المتعارف عليه بين الناس من الصيغ والألفاظ بشرط عدم مخالفتها للشرع.

حكم التعزية بقول: “الله يعزيك”

وبينت أن التعزية بقول: "الله يعزيك"، فتعني الله يلهمك الصبر على مصابك؛ لما تقرر في معنى التعزية وحقيقتها، وقد ورد في بعض الروايات ما يقرب من دلالة هذه الصيغة، وهي قول: "إن في الله عزاء من كل مصيبة"؛ فروى الحاكم في "المستدرك" والطبراني في "المعجم الأوسط" عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: "لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَعَدَ أَصْحَابُهُ حُزَّانًا يَبْكُونَ حَوْلَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ طَوِيلٌ صَبِيحٌ فَصِيحٌ، فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، أَشْعَرُ الْمَنْكِبَيْنِ وَالصَّدْرِ، فَتَخَطَّى أَصْحَابَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حَتَّى أَخَذَ بِعَضَادَيِ الْبَابِ، فَبَكَى عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فِي الله عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ، وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ، وَعِوَضًَا مِنْ كُلِّ مَا فَاتَ، فَإِلَى الله فأَنِيبُوا، وَإِلَيْهِ فَارْغَبُوا، فَإِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ لَمْ يَجْبُرْهُ الثَّوَابُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: أَتَعْرِفُونَ الرَّجُلَ؟ فَنَظَرُوا يَمِينًا وَشِمَالًا، فَلَمْ يَرَوْا أَحَدًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَضِرُ أَخُو النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ".

وهذه الصيغة الواردة في الحديث نصَّ جمع من الفقهاء على استحبابها؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 334، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ويُستحبُّ أن يبدأ قبله بما ورد من تعزية الخضر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بموته: إن في الله عزاءً من كل مصيبة، وخلفًا من كل هالك، ودركًا من كل فائت، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب مَن حُرم الثواب] اهـ.

وقال الإمام أبو الفرج ابن قدامة في "الشرح الكبير" (2/ 428، ط. دار الكتاب العربي): [واستحب بعض أهل العلم أن يقول ما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلًا يقول: إن في الله عزاءً من كل مصيبة، وخلفًا من كل هالك، ودركًا من كل ما فات، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإنّ المُصاب مَن حرم الثواب] اهـ.

وأوضحت بناء على ذلك فإنَّ التعزية بقول: "الله يعزيك" لا حرج فيها شرعًا، والأفضل ما جاء في السنة النبوية.


إلا أنَّه ينبغي التنبيه على أنَّه في مثل ألفاظ التعزية والتهنئة يُراعى المتعارف عليه بين الناس من الصيغ والألفاظ بشرط عدم مخالفتها للشرع.

الله يعزيكم التعزية حكم التعزية بقول “الله يعزيك” الإفتاء تعزية أهل الميت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر

بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

ترشيحاتنا

الأظافر

احذر .. الأظافر تكشف عن إصابتك بهذا المرض

بسنت يوسف

توقعات صادمة لنجوم الفن في 2026.. بسنت يوسف تكشف مفاجآت

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج محظوظة في المال والعمل بعام 2026 .. أنت منهم؟

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد