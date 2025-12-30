لبلبة: متحمسة لـ جوازة ولا جنازة وسعيدة بالعمل مع المخرجة أميرة دياب| خاص

أعربت النجمة لبلبة عن بالغ سعادتها بقرب طرح فيلم جوازة ولا جنازة في دور العرض المصرية، بعد عرضه في مهرجان البحر الاحمر السينمائي في دورته الخامسة.



وقالت في تصريح خاص لـ صدى البلد: التعاون مع المخرجة أميرة دياب جاء رائعا، وهي فرصة فريدة للعمل مع مخرجة تقدم فيلمها الروائي الطويل الاول.



وتابعت لبلبة: المخرجة أميرة دياب أضافت لي وللشخصية داخل الفيلم، وأتمنى أن يلاقي إعجاب المشاهدين.



وتحدث الفنان شريف سلامة عن كواليس العمل مع نيللي كريم وقال: "سعيد بالعودة للعمل مع نيللي مرة أخري، ولا أستطيع وصفها بأي كلام لصدقها وجمالها واهتمامها بشغلها وطيبتها، فهي من أجمل النجمات اللاتي عملت معهن في حياتي، فهناك تناغم رهيب في العمل بيننا، وهو ماحدث من أول مشهد، وتحمسنا للفيلم خاصة بفكرة لعب دور مختلف عن العمل السابق".



بينما قالت نيللي كريم: "سعيدة بإعادة تجربة العمل مع شريف لديه طاقة خاصة أثناء التصوير، كما أن العمل مختلف تماما عن الأعمال التي قدمتها خلال الفترة الماضية فهو ينتمي إلى نوعية الأفلام الرومانسية الكوميدية التي اعشقها منذ زمن، فأنا عاشقة للأفلام القديمة بالأبيض والأسود، وهي أفلامي المفضلة لأنها تجعلنا نشعر بالتفاؤل والاستمتاع، كما إنني سعيدة بالتعاون مع المخرجة أميرة دياب في أولى تجاربها الإخراجيّة" معتبرة أنّ الحماسة الّتي ترافق البدايات تمنح العمل طعم خاصّ، واصفة التّجربة بالممتعة والعظيمة.



فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، انتاج اتحاد الفنانين للسينما.