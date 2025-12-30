قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تعلن دراسة شاملة لمحاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله
إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط
الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025
أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء
نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟
متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
فن وثقافة

لبلبة: متحمسة لـ جوازة ولا جنازة وسعيدة بالعمل مع المخرجة أميرة دياب| خاص

محمد نبيل

أعربت النجمة لبلبة عن بالغ سعادتها بقرب طرح فيلم جوازة ولا جنازة في دور العرض المصرية، بعد عرضه في مهرجان البحر الاحمر السينمائي في دورته الخامسة.

وقالت في تصريح خاص لـ صدى البلد: التعاون مع المخرجة أميرة دياب جاء رائعا، وهي فرصة فريدة للعمل مع مخرجة تقدم فيلمها الروائي الطويل الاول.

وتابعت لبلبة: المخرجة أميرة دياب أضافت لي وللشخصية داخل الفيلم، وأتمنى أن يلاقي إعجاب المشاهدين.
 

وتحدث الفنان شريف سلامة عن كواليس العمل مع نيللي كريم وقال: "سعيد بالعودة للعمل مع نيللي مرة أخري، ولا أستطيع وصفها بأي كلام لصدقها وجمالها واهتمامها بشغلها وطيبتها، فهي من أجمل النجمات اللاتي عملت معهن في حياتي، فهناك تناغم رهيب في العمل بيننا، وهو ماحدث من أول مشهد، وتحمسنا للفيلم خاصة بفكرة لعب دور مختلف عن العمل السابق".
 

بينما قالت نيللي كريم: "سعيدة بإعادة تجربة العمل مع شريف لديه طاقة خاصة أثناء التصوير، كما أن العمل مختلف تماما عن الأعمال التي قدمتها خلال الفترة الماضية فهو ينتمي إلى نوعية الأفلام الرومانسية الكوميدية التي اعشقها منذ زمن، فأنا عاشقة للأفلام القديمة بالأبيض والأسود، وهي أفلامي المفضلة لأنها تجعلنا نشعر بالتفاؤل والاستمتاع، كما إنني سعيدة بالتعاون مع المخرجة أميرة دياب في أولى تجاربها الإخراجيّة" معتبرة أنّ الحماسة الّتي ترافق البدايات تمنح العمل طعم خاصّ، واصفة التّجربة بالممتعة والعظيمة.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، انتاج اتحاد الفنانين للسينما.

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

متهم

رقص خادش .. قرار عاجل بشأن صانع محتوى بمصر الجديدة

محكمة

بسبب الميراث .. قرار بشأن المتهمين بمشاجرة السلاح الأبيض في أطفيح

واقعة كفر الشيخ

طلبت التحريات.. جهات التحقيق تقرر حجز الأب وصديقه في واقعة طفل كفر الشيخ

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

