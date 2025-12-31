العربي للبحوث: الدعم المصري للقضية الفلسطينية مستمر باعتباره التزاما تاريخيا وأخلاقيا

قال الدكتور هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، إن عام 2025 كان عاماً صعباً على القضية الفلسطينية، وشهد العديد من التحديات والصعوبات التي ما زال بعضها مستمراً حتى الآن على المستويات السياسية والأمنية والإنسانية.

وأضاف سليمان في تصريحات مع الإعلامية شروق عماد الدين، أنّ مصر ستواصل لعب دور مهم واستراتيجي في دعم القضية الفلسطينية، باعتبار ذلك التزاماً تاريخياً وأخلاقياً، مشيراً إلى وجود جهود عربية ووساطات دولية متعددة لدعم القضية، إلا أن الدور المصري يظل الركيزة الأساسية والصخرة الرئيسية التي تحطمت عليها مختلف المخططات والسيناريوهات التي جرى إعدادها خلال الفترة الماضية.

وذكر، أن الدور المصري خلال عام 2025 كان بالغ الأهمية، واتخذ أبعاداً متعددة وعلى مستويات مختلفة، وشكّل اختباراً حقيقياً لقوة الدولة المصرية ودبلوماسيتها ووزارة الخارجية في التعامل مع هذا الملف.

وأشار إلى أن مصر واجهت ضغوطاً دولية كبيرة، ولا سيما في بداية الأزمة، شملت محاولات للضغط عليها في ملف التهجير، إلا أنها استطاعت عبر أدواتها الدبلوماسية والسياسية، ومن خلال التنسيق العربي والدولي والعلاقات الثنائية، مواجهة هذه السيناريوهات والمخططات.

