قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء
هل يجوز الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية؟ الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v
كله FAKE.. دويتو يجمع طارق الشيخ ومسلم
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العربي للبحوث: الدعم المصري للقضية الفلسطينية مستمر باعتباره التزاما تاريخيا وأخلاقيا

مساعدات مصر لغزة
مساعدات مصر لغزة
محمود محسن

قال الدكتور هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، إن عام 2025 كان عاماً صعباً على القضية الفلسطينية، وشهد العديد من التحديات والصعوبات التي ما زال بعضها مستمراً حتى الآن على المستويات السياسية والأمنية والإنسانية.

وأضاف سليمان في تصريحات مع الإعلامية شروق عماد الدين، أنّ مصر ستواصل لعب دور مهم واستراتيجي في دعم القضية الفلسطينية، باعتبار ذلك التزاماً تاريخياً وأخلاقياً، مشيراً إلى وجود جهود عربية ووساطات دولية متعددة لدعم القضية، إلا أن الدور المصري يظل الركيزة الأساسية والصخرة الرئيسية التي تحطمت عليها مختلف المخططات والسيناريوهات التي جرى إعدادها خلال الفترة الماضية.

وذكر، أن الدور المصري خلال عام 2025 كان بالغ الأهمية، واتخذ أبعاداً متعددة وعلى مستويات مختلفة، وشكّل اختباراً حقيقياً لقوة الدولة المصرية ودبلوماسيتها ووزارة الخارجية في التعامل مع هذا الملف.

وأشار إلى أن مصر واجهت ضغوطاً دولية كبيرة، ولا سيما في بداية الأزمة، شملت محاولات للضغط عليها في ملف التهجير، إلا أنها استطاعت عبر أدواتها الدبلوماسية والسياسية، ومن خلال التنسيق العربي والدولي والعلاقات الثنائية، مواجهة هذه السيناريوهات والمخططات.
 

القضية الفلسطينية مصر وساطات دولية الدبلوماسية فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

ترشيحاتنا

نقابة الأطباء البيطريين - أرشيفية

الأطباء البيطريين تعلن الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات التجديد النصفي

مصر للطيران

مصر للطيران للشحن الجوي تطلق برنامج الولاء التحفيزي لوكلاء الشحن لعام 2026

الطيار أحمد عادل رئيس مصر للطيران

رئيس مصر للطيران: شركتنا تمتلك طاقات بشرية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو

بالصور

بتوزيع الشوكولاتة.. محافظ بني سويف يهنئ المواطنين بالعام الجديد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v

سيارة مايكل شوماخر
سيارة مايكل شوماخر
سيارة مايكل شوماخر

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور

فيديو

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

المزيد