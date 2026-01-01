قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل 20 شخصا بهجوم أوكراني على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: إسقاط 168 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
وسط مخاوف من انهيار المبنى.. حريق هائل في كنيسة فوندل كيرك التاريخية في أمستردام
تجنب الدخول في شريحة عالية.. سجل قراءة عداد الكهرباء بنفسك
استجابة لضغوط أمريكية.. إسرائيل تتهيأ لفتح معبر رفح خلال أيام
أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026
مواعيد مباريات اليوم 1-1-2026 والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم الخميس الأول من يناير 2026
رغم إجازة البنوك.. التضامن تقرر فتح جميع فروع بنك ناصر اليوم لصرف المعاشات
سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت
في أول أيام السنة.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
إذا فاتتك لسنوات.. اعرف كيفية قضاء الصلاة بطريقة صحيحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

صومالي لاند تحت المجهر.. كيف تتحول التحركات الإسرائيلية إلى نقطة ارتكاز عسكرية في قلب البحر الأحمر؟

الصومال
الصومال
رنا أشرف

في ظل تصاعد الجدل حول التحركات الإسرائيلية داخل إقليم “صومالي لاند”، وتنامي الحديث عن مساعٍ لإقامة وجود عسكري دائم وقواعد استراتيجية في المنطقة، تتجه الأنظار بقوة نحو هذا الملف بوصفه أحد أخطر التطورات التي قد تنعكس بشكل مباشر على معادلات الأمن الإقليمي والعربي. 

فالإقليم الواقع على تماس مباشر مع الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر وباب المندب، لا يمثل مجرد مساحة جغرافية محل نزاع سياسي، بل نقطة ارتكاز محتملة لإعادة رسم خرائط النفوذ الإقليمي والدولي، في توقيت بالغ الحساسية يشهد تداخلًا مع ملفات الأمن البحري والتوازنات الاستراتيجية ومصالح القوى الكبرى في المنطقة. 

ومن هنا، تفرض التحركات الإسرائيلية تساؤلات ملحة حول حدود هذا الوجود وطبيعته الحقيقية، ومدى ارتباطه بمشروعات عسكرية أو استخباراتية أوسع، فضلًا عن انعكاساته على الدول العربية المجاورة والأمن القومي المصري والبحر الأحمر.


أيمن الرقب: القواعد العسكرية في صومالي لاند إسرائيلية.. وتحويل العلاقة من السر إلى العلن يهدد الأمن القومي العربي

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن التطورات الأخيرة المرتبطة بوجود قواعد عسكرية في إقليم صومالي لاند ليست مفاجئة، مؤكدًا أن المؤشرات المتاحة ترجح أن هذه القواعد إسرائيلية وليست إماراتية كما جرى الترويج سابقًا. 

وأوضح أن ما نقلته الأقمار الصناعية خلال الفترة الماضية يشير إلى وجود تجهيزات عسكرية ومرافق للطيران تم تثبيتها في الإقليم منذ فترة ليست قصيرة.

أيمن الرقب: علاقة تل أبيب بالإقليم ليست جديدة.. وتحولت من التعاون السري إلى الاعتراف العلني 
 

وأشار الرقب إلى أن العلاقة بين إسرائيل وصومالي لاند ليست وليدة اللحظة، وإنما تمتد بحسب تقديره  إلى سبعينيات القرن الماضي، موضحًا أن ما جرى مؤخرًا لا يمثل تأسيس علاقة جديدة، وإنما تحويل علاقة قديمة وسرية إلى إطار علني ورسمي بعد سنوات طويلة من التعاون غير المعلن.

أيمن الرقب: غياب الدور العربي في إفريقيا منح إسرائيل مساحة واسعة للتغلغل في القرن الإفريقي
 

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن إسرائيل تعمل منذ سنوات على تعزيز حضورها داخل منطقة القرن الإفريقي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل تراجع ملحوظ للدور العربي في مجال إفريقيا وغياب تأثير استراتيجي فاعل يمكنه موازنة النفوذ الخارجي المتصاعد في المنطقة.

وأضاف الرقب أن الاحتلال يسعى منذ فترة للسيطرة على مفاتيح القوة داخل عدد من الدول الإفريقية، سواء فيما يتعلق برأس المال أو المنظومة الأمنية، وهو ما أدى بحسب وصفه إلى توسع نفوذه وخلق موطئ قدم واضح له في أكثر من دولة داخل القارة.

أيمن الرقب: الوجود الإسرائيلي في صومالي لاند يهدد الأمن القومي العربي ويؤثر على الملاحة الدولي

وحذر الرقب من أن هذا التمدد الإسرائيلي في القرن الإفريقي ستكون له انعكاسات خطيرة على الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن استمرار الفراغ العربي في هذه الساحة سيمنح تل أبيب مساحة أوسع لتعميق حضورها وتأثيرها الاستراتيجي في واحدة من أكثر المناطق حساسية على مستوى الأمن والملاحة الدولية.

الصومال أرض الصومال اعتراف إسرائيل بأرض الصومال البحر الأحمر صومالي لاند

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

صلاح

بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

صلاح

مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح

نشأت الديهي

حزب المحافظين يدعو لترحيل علاء عبد الفتاح من لندن.. والديهي: خليه عندكم

عمرو دياب

الهضبة بين العائلة والفن.. عمرو دياب يحافظ على توهجه في 2026

مي كساب

نجاح متواصل.. مي كساب تتحدث عن أعمالها الأخيرة والكيمياء مع هشام ماجد وشيكو

تويوتا تودع المفتاح التقليدي وتدخل العصر الرقمي مع مفاتيح أبل الذكية

تويوتا تودع المفتاح التقليدي
تويوتا تودع المفتاح التقليدي
تويوتا تودع المفتاح التقليدي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة

مختلفة وجميلة.. طريقة عمل كب كيك البرتقال

طريقة عمل كب كيك البرتقال
طريقة عمل كب كيك البرتقال
طريقة عمل كب كيك البرتقال

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكسباندر في السوق المصري

ميتسوبيشي إكسباندر
ميتسوبيشي إكسباندر
ميتسوبيشي إكسباندر

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

