إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

الوادي الجديد تعقد لجنة المقابلات الشخصية بمبادرة 1000 مدير مدرسة

منصور ابوالعلمين

انعقدت أمس السبت لجنة المقابلات الشخصية بالوادي الجديد، لمن تقدموا للإلتحاق بالدفعة الثالثة  للمبادرة الرئاسية  1000 مدير مدرسة وذلك برئاسة الدكتور  سامى فضل دياب ،وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد واللجنة المشكلة الدكتورة نجوى واعر عميد كلية التربية بجامعة الوادى الجديد واعضاء من المديرية.

وأكد  وكيل الوزارة بالمحافظة تحقيق مبدأ  النزاهة والشفافية  لإختيار  الكوادر المتميزة  القادرة على العطاء والتفاني فى العمل وتطوير الآداء  للنهوض بالعملية التعليمية .

واعلنت وزارة التربية والتعليم  عن شروط التقدم فى المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة ضمن الدفعة الثالثة بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة، وفقا للشروط الآتية  أن يكون السن من 35 : 45 عاما
، يفضل أن يكون لديه خبرة في الإدارة يتم تكليفه بوظيفة وكيل مدرسة أو مدير مدرسة ،حاصلا على تقييم أداء كفء خلال آخر ٣ سنوات، ولا يكون حصل على أية أحكام تأديبية نهائيا ، لائقا صحياً بدنياً، وذهنياً، وخالياً من أية أمراض مزمنة ، لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والانترنت وبرامج Microsoft Office ، ملما بالاتجاهات المعاصرة في القيادة  لديه رؤية وأدوات للتطوير الإداري ،  لديه ثقافة عامة ومتنوعة قيادياً وإدارياً ، ملبيا احتياجات المجتمع المحلي تربوياً ، لديه اتجاهات وقيماً إيجابية.

على ان يتم عقد مقابلة شخصية بالمديريات التعليمية، برئاسة مدير المديرية بكل محافظة، وعضوية كل من: وكيل المديرية ومدير عام التعليم العام تمدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية ومدير عام الإدارة القانونية بالمديرية ومدير عام إدارة الموارد البشرية بالمديرية وموجه علم التربية النفسية بالمديرية وعميد كلية التربية أو من يفوضه.

وان يتم ترشيح 15 مرشحاً من كل مديرية، بحيث يتم تمثيل جميع الإدارات بكل مديرية، مع مراعاة نسبة الاختيار بين الجنسين الذكور - الأناث)

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم الوادى الجديد

