بث مباشر.. طائرة تقل رئيس فنزويلا تصل إلى نيويورك

وصلت إلى نيويورك طائرة أمريكية تقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك وفقًا لما أعلنته قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها.

اعتقال مادورو

من جانب آخر؛ أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أن العملية التي تم تنفيذها في فنزويلا لاعتقال مادورو كانت دقيقة وسرية للغاية.

وأوضح أن العملية تم تنفيذها ليلًا، مشددًا على أن التحضير لهذه العملية في فنزويلا بدأ قبل عدة أشهر من تنفيذها، مؤكدًا أنه اختيار يومًا مناسبًا لتحقيق عنصر المفاجأة، بالإضافة إلى السعي للحد من الإضرار بالمدنيين في فنزويلا.

استخدام القدرات الاستخبارية

وأشار إلى أنه تم استخدام القدرات الاستخبارية للولايات المتحدة الأمريكية في إنجاح العملية، موضحًا أنها كانت عملية معقدة ودقيقة جدًا.

تفكيك أنظمة الدفاع الموجودة

وتابع: «العملية في فنزويلا شاركت فيها أكثر من 150 طائرة، ووفرت غطاء جوي لعدد من القوات الأمريكية التي شاركت بهذه العملية، وايضًا تم استخدام طائرات بدون طيار تُدار عن بعد»، موضحًا أن القوات الأمريكية بدأت بتفكيك أنظمة الدفاع الموجودة في فنزويلا للدخول الأمن.