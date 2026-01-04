قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
من بلغوا سن المعاش.. رئيس الرعاية الصحية يبحث الاستعانة بالأطباء الممارسين وخبرات القدامى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال ملحوظ من الشباب على لجان الدائرة الثانية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت لجان الانتخابات البرلمانية في الوادي الجديد، اليوم الأحد 4 يناير 2026، لليوم الثاني على التوالي من جولة الإعادة، توافدًا ملحوظًا من المواطنين، خاصة شباب القبائل والعائلات العربية، في مشهد عكس ارتفاع وتيرة المشاركة داخل الدائرة الثانية التي تضم مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط.

انتظام عملية الاقتراع في الوادي الجديد داخل لجان الانتخابات

ورصدت المتابعات الميدانية تزايد الحركة أمام عدد من اللجان، من بينها لجنة قرية أبو منقار بواحة الفرافرة، والتي شهدت حضورًا لافتًا من شباب القبائل منذ الساعات الأولى، مع اصطفاف الناخبين بشكل منظم دون زحام، وسط إجراءات تنظيمية لتسهيل الدخول والخروج.

وانتظمت عملية الاقتراع في الوادي الجديد داخل لجان الانتخابات منذ الساعة التاسعة صباحًا، ضمن جولة الإعادة الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة الثانية، على مدار يومين متتاليين، مع فتح اللجان وفق الضوابط المعلنة، واستمرار المتابعة لضمان انسيابية التصويت.

في السياق ذاته، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جاهزية مقار لجان الانتخابات لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بالدائرة الثانية، مشيرًا إلى دعم المقار بالتجهيزات الإدارية واللوجستية المطلوبة داخل وخارج اللجان، البالغ عددها 37 لجنة فرعية على مستوى الدائرة. كما أشار إلى تشكيل غرف عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وأخرى فرعية بالمراكز، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية والتدخل الفوري للتعامل مع أي بلاغات.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

ما مفهوم البركة بمعناها المتعارف عليه في الإسلام.. كيف تحل ومتى تذهب؟

ما مفهوم البركة في الإسلام.. كيف تحل ومتى تذهب؟

بيت الزكاة والصدقات

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات اليوم

الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في الـ 27 من شهر رجب

الإفتاء: الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أمرٌ مشروعٌ ومستحب

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد