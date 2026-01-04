إقبال ملحوظ من الشباب على لجان الدائرة الثانية بالوادي الجديد

شهدت لجان الانتخابات البرلمانية في الوادي الجديد، اليوم الأحد 4 يناير 2026، لليوم الثاني على التوالي من جولة الإعادة، توافدًا ملحوظًا من المواطنين، خاصة شباب القبائل والعائلات العربية، في مشهد عكس ارتفاع وتيرة المشاركة داخل الدائرة الثانية التي تضم مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط.

انتظام عملية الاقتراع في الوادي الجديد داخل لجان الانتخابات

ورصدت المتابعات الميدانية تزايد الحركة أمام عدد من اللجان، من بينها لجنة قرية أبو منقار بواحة الفرافرة، والتي شهدت حضورًا لافتًا من شباب القبائل منذ الساعات الأولى، مع اصطفاف الناخبين بشكل منظم دون زحام، وسط إجراءات تنظيمية لتسهيل الدخول والخروج.

وانتظمت عملية الاقتراع في الوادي الجديد داخل لجان الانتخابات منذ الساعة التاسعة صباحًا، ضمن جولة الإعادة الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة الثانية، على مدار يومين متتاليين، مع فتح اللجان وفق الضوابط المعلنة، واستمرار المتابعة لضمان انسيابية التصويت.

في السياق ذاته، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جاهزية مقار لجان الانتخابات لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بالدائرة الثانية، مشيرًا إلى دعم المقار بالتجهيزات الإدارية واللوجستية المطلوبة داخل وخارج اللجان، البالغ عددها 37 لجنة فرعية على مستوى الدائرة. كما أشار إلى تشكيل غرف عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وأخرى فرعية بالمراكز، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية والتدخل الفوري للتعامل مع أي بلاغات.