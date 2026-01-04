قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

فرص عمل في مهنة منشار حجر بالأردن.. رواتب مجزية

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة للمصريين في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لفتح أسواق عمل خارجية أمام الكوادر المصرية، وتنظيم وتشغيل العمالة بالخارج بالتنسيق مع الدول الشقيقة.

وأوضح البيان أن الفرص المتاحة تشمل عدد (2) فرصة عمل بمهنة عامل منشار حجر، للعمل لدى الشركة الوطنية لصناعة الطوب والحجر، على أن تتوافر في المتقدمين خبرة في مجال الرخام والحجر.

وأشارت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إلى أن الأجر الشهري يتراوح بين 290 إلى 320 دينار أردني، وفقًا للخبرة والكفاءة، وذلك طبقًا للشروط والضوابط المعمول بها.

وأكدت وزارة العمل أن التقديم متاح إلكترونيًا فقط، وطبقًا للشروط الموضحة، من خلال الرابط التالي: https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

وشددت الوزارة على أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا للتنسيق المشترك بين وزارتي العمل في مصر والأردن، بما يضمن حقوق العمالة المصرية ويقضي على أي ممارسات غير رسمية في التشغيل، ويحقق بيئة عمل آمنة ومنظمة.

وزارة العمل فرص عمل بالخارج فرص عمل بالداخل

