تصادم ميكروباصين والقبض على السائق المتسبب في الحادث بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير برعونة والإصطدام بميكروباص آخر كانت تستقله بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص"سارية التراخيص" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة" (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لإنحراف قائد الميكروباص الآخر تجاهه وعدم تمكنه من مفاداته دون حدوث إصابات أو تلفيات، وإنصرافه من مكان الواقعة تجنباً لتشاجرهما.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.