خدمة بدون مقابل.. الاتحاد السكندري يقترب من حسم ثنائي بيراميدز | خاص
المؤيد لشاب والسجن 15 عاما لآخرين في خطف طالبة وهتك عرضها بالدقهلية
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً
الكاميرون بهزم جنوب إفريقيا وبتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في يناير
ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي
قائمة سموحة لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر
150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا
حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها
هاني رمزي: والدتي تبرعت بكل ما تملكه من ذهب قبل وفاتها للمحتاجين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عمرو مصطفى: ابني الصغير كان له دور في تغيير تفكيري لهذا السبب

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
عادل نصار

أطل الفنان والملحن عمرو مصطفى ضيفاً مميزاً على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية القديرة إسعاد يونس عبر شاشة "dmc"، في حلقة حملت الكثير من المكاشفات والاعترافات الشخصية والفنية الجريئة.

2025 عام التحولات الكبرى

كشف عمرو مصطفى أن عام 2025 كان نقطة تحول مفصلية في حياته، حيث بدأ باكتشافه لمرض تعامل معه بصبر وإيمان عقب عودته من رحلة “عمرة”، مشيرا إلى أنه تجاوز هذه المحنة الصحية بسلام، وهو ما دفعه لإعادة النظر في أسلوب حياته وعلاقاته بالوسط الفني، مقرراً الابتعاد عن الصراعات والتركيز على الإبداع فقط.

من الصراع إلى المصالحة

في اعتراف صريح، قال مصطفى: "كنت مختلفاً مع الجميع، ولكن في عام 2025، هم من بادروا بمصالحتي". وذكر أسماء عدد من النجوم الذين تواجدوا في منزله وساندوه، منهم: تامر عاشور، عزيز الشافعي، تامر حسين، رامي صبري، وعمرو دياب ومحمد حماقي، مؤكداً أن الوسط الفني الآن أصبح بالنسبة له "رسالة سلام وحب".

عقدة "رقم 1" ودرس من ابنه سليمان

تحدث عمرو مصطفى بعفوية عن "هوس النجاح" الذي كان يسيطر عليه، مشيراً إلى أن ابنه الصغير "سليمان" (6 سنوات) كان له دور في تغيير تفكيره، حيث لاحظ فيه الرغبة الدائمة في أن يكون الأول، مما جعله يدرك أن الضغط النفسي الذي وضعه على نفسه لسنوات كان مرهقاً. وأوضح أن هدفه الحالي هو تقديم موسيقى تجمع الأسرة العربية وتناسب كل الأجيال.

بدايات "الجامعة" وقصة “خليك فاكرني”

استعاد عمرو مصطفى ذكريات بداياته في جامعة القاهرة، حيث كان مشهوراً في كلية الحقوق والجامعة كملحن واعد. 

وروى قصة لقائه بالموزع مدحت خميس الذي قدمه للملحن عامر منيب، ومن ثم تعرف على طارق مدكور الذي كان سبباً في تقديمه لحن أغنية "خليك فاكرني" للنجم عمرو دياب، وهي الأغنية التي حققت نجاحاً أسطورياً حينها رغم أنه لم يقابل عمرو دياب شخصياً في تلك الفترة.

وجه مصطفى نصيحة للشباب والمواهب الجديدة بضرورة التسامح والابتعاد عن "التريندات" السلبية، مؤكداً أن الصراع ينقص من الموهبة، بينما الصفاء النفسي هو المحرك الحقيقي للإبداع. 

عمرو مصطفى صاحبة السعادة إسعاد يونس شاشة DMC

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالبحيرة

بعد ضبط شخص يوزع أموال على الناخبين بالبحيرة.. هذه عقوبته بالقانون

الإيجار القديم

مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصلي

انتخابات مجلس النواب 2025

انتهاء التصويت في اليوم الأخير لانتخابات مجلس النواب.. وهذه عقوبة شروط فوز مرشحي الفردي

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: حين يصير العِلمُ سكينةً.. ثمانون عامًا من حكمةٍ تصون الوئام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاوبوي بيستعرض عضلاته

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

