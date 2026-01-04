محافظ الدقهلية يشهد احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد في القاهرة|صور

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الاحتفال الرسمي الذي أقامته الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، بالكنيسة الإنجيلية بالقاهرة، في إطار التواصل المستمر وتعميق أواصر الوحدة الوطنية، بحضور رئيس المحكمة الدستورية، ولفيف من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

كان في استقبال المحافظ لدى وصوله إلى مقر الاحتفال، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية، ولفيف من القيادات الدينية والروحية للطائفة، حيث رحبوا بزيارته التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين أبناء الوطن الواحد.

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص التهاني لأبناء الطائفة الإنجيلية وجميع المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، متمنياً عاماً جديداً مليئاً بالخير والسلام والبركة.

وأكد أن هذه الزيارات واللقاءات للمؤسسات الدينية المختلفة، تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والمحبة والترابط بين جميع فئات المجتمع.

وأضاف أن المصريين جميعاً إخوة متحابين، يجمعهم حب الوطن ونسيج اجتماعي واحد متين، وهم مجتمعون في كافة المناسبات الاجتماعية والوطنية والدينية دون أي تمييز، وهو ما يعكس صورة مصر الحقيقية القائمة على مبادئ المواطنة والتعايش المشترك واحترام التعددية.

و عبر الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته البالغة بتواجد محافظ الدقهلية، في هذه المناسبة الغالية، ودعى إلى ترسيخ قيم المواطنة والمشاركة الإيجابية في بناء المجتمع، والتأكيد على دور مصر التاريخي كأرض سلام واستقرار، كما أكد على تعزيز قيم التعاون والتضامن بين جميع أبناء الوطن، ونبذ التعصب والعنف، والتشديد على أن رسالة الأديان هي رسالة محبة وسلام للعالم أجمع.