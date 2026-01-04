قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عمرو مصطفى: تعلمت من عمرو دياب عدم الرد على الصراعات وقررت أكون "رسولاً للسلام والحب"

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
عادل نصار

أطل الفنان والملحن عمرو مصطفى ضيفاً مميزاً في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة “dmc”، وكشف كواليس شخصية وفنية لم يعلن عنها من قبل، متحدثاً عن التحولات الكبيرة التي شهدتها حياته في عام 2025.

أزمة صحية ونقطة تحول روحية

بدأ عمرو مصطفى، حديثه بالكشف عن تعرضه لأزمة صحية في شهر فبراير من عام 2025، وهي الفترة التي وصفها بأنها كانت اختباراً صعباً، قائلا :"استقبلت هذا الخبر بصبر بعد عودتي من رحلة عمرة، ودعوت الله عز وجل أن يغيرني للأفضل وأكون "إنساناً آخر". 

وأكد عمرو مصطفى، أنه تجاوز هذه المرحلة بسلام، مشيراً إلى أن هذه الأزمة كانت دافعاً له لإعادة ترتيب أولوياته والتركيز على الإبداع بعيداً عن الصراعات.

نجاحات عالمية وتجارب فنية مبتكرة

وفي سياق متصل، أشاد مصطفى بالتعاون مع الجيل الجديد، خاصة في مشروع "ريد بل مزيكا صالونات" مع الفنان زياد ظاظا والموزع معتز ماضي. 

وأكد عمرو مصطفى ، أن العمل تم تنفيذه "يدوياً" بالكامل دون الاعتماد على الذكاء الاصطناعي (في تلك المرحلة)، مشيداً بإصرار وتحدي الشباب المصري الموهوب.

ووجه عمرو مصطفى رسالة هامة للجيل الجديد من الفنانين، مستلهماً تجربته الشخصية، قائلا :“الصراعات تأخذ من موهبتنا وتنقصها وكلما زاد الصراع، كلما نقص الإبداع”، مشيرا إلى أنه تعلم من الفنان عمرو دياب عدم الرد على الصراعات.

وتابع عمرو مصطفى، أنه قررت أن أكون "رسولاً للسلام والحب" في الوسط الفني، داعياً الجميع إلى التسامح والترفع عن الخلافات لتفريغ الطاقة للموهبة فقط.

عمرو مصطفى إسعاد يونس صاحبة السعادة قناة DMC

