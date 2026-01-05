القبض على مالك استوديو تسجيل صوتي بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك استوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" بالجيزة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة أستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو المشار إليه وأمكن ضبط مالكه وبحوزته (الأدوات المستخدمة في التسجيل الصوتى) وبمواجهته إعترف بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

