حماة الوطن: رؤية الرئيس السيسي الرقمية تعزز الأمن القومي وتدعم الاقتصاد الوطني

أكد محمد مجدي صالح، القيادي بـ حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تطوير مراكز البيانات وتعزيز خدمات الحوسبة السحابية، إلى جانب توطين صناعة أجهزة الاتصالات محليًا، تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في مسار بناء الدولة الرقمية الحديثة، وتعكس رؤية واضحة لقيادة سياسية تدرك أن امتلاك التكنولوجيا أصبح أحد أعمدة الأمن القومي والاقتصادي.

وأوضح صالح أن تطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية يسهم بشكل مباشر في دعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وحماية البيانات الوطنية، فضلًا عن جذب الاستثمارات التكنولوجية الكبرى، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات الرقمية في المنطقة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن توجيه الرئيس بتصنيع أجهزة الاتصالات محليًا يعكس توجهًا جادًا نحو توطين التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما ينعكس على توفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل نوعية للشباب، ودعم الصناعات المغذية، فضلًا عن نقل المعرفة وبناء كوادر وطنية قادرة على الابتكار والتطوير.

واختتم محمد مجدي صالح تصريحه مؤكدًا أن هذه التوجيهات الرئاسية تعكس إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في العقول والبنية التحتية الرقمية، وتمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، يحقق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.