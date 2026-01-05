غلق 5 منشآت صحية مخالفة للترخيص بدمياط

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحه بدمياط واقسام العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمرور على عدد ٤٥ منشأة طبية من مراكز وعيادات طبية وتخصصية ومراكز طبية ومراكز اشعه ومعامل للتأكد من مدى الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى والجودة وقانون المنشأت الطبية الخاصة ومنظومة النفايات الطبية الخطرة .

وقد اسفرت الحملات عن تنفيذ غلق ٥منشآت طبية غير مرخصة ومخالفة لشروط الترخيص والتشغيل واستصدار عدد ١٢ قرار غلق لمنشآت غير مرخصة ومخالفة لشروط الترخيص وإرسال ٢٠ انذار لمنشآت طبية لتلافي السلبيات ، مع إعادة المرور لاحقًا للتأكد من الإلتزام وذلك حرصا على صحة وسلامة المرضى .

وقد تم ترخيص عدد ٢٠منشأة جديدة من المنشآت الطبية ضمن منظومة التحول الرقمى لتكويد الرخص الطبية .

وتنبه إدارة العلاج الحر على ضرورة التزام الاطباء بعدم فتح اى منشأة طبية قبل الحصول على الترخيص والالتزام بمزاولة المهنة وشروط الترخيص والتشغيل وذلك لمنع التعرض للمسائلة القانونية .