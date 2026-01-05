دمياط تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية لدعم صحة المرأة

تقدم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالتهنئة إلى فرع هيئة التأمين الصحي بقيادة الدكتورة رشا مصلح، ومديري الصحه بدمياط برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق ،لحصول دمياط على المركز الثاني على مستوى الجمهورية لعام ٢٠٢٥ للزيارة الدورية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأسرة المصرية وذلك في إطار تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية.

ويُعد ذلك شهادة حقيقية على كفاءة الفريق الطبي والإداري العامل بالمبادرة في منشآت الرعاية الصحية الأولية والتأمين الصحى بمحافظة دمياط وعلى وعي المرأة الدمياطية وحرصها على صحتها ومستقبلها.

كما أكد أن هذا الإنجاز جاء كنتاج التخطيط الجيد والتعاون المثمر بين كل الأطراف المنفذة وخطوة مهمة نحو مجتمع أكثر صحة و سعادة

يشار إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة بشهر ديسمبر 2025 قد بلغ إجمالي إنجازها بالمحافظة للزيارة الأولى نحو عدد 1584 وإنجاز عيادات التأمين للزيارة الأولى 180

بنسبة 10% من إنجاز المحافظة ، كما أن إجمالي إنجاز المحافظة للزيارة الدورية 35376

و إنجاز عيادات التأمين للزيارة الدورية 1556 بنسبة 5.7% من إنجاز المحافظة.