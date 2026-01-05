قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس اليوم| شديد البرودة وشبورة وسحب منخفضة تضرب القاهرة
ليس لكم الحق.. الدنمارك تحذر ترامب من أي مطامع في جرينلاند
أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟
تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني
مكالمة هاتفية بين ناصر ماهر ومسئول زملكاوي تحسم جدل اهتمام بيراميدز
ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟
تأخر حسم الصفقات والمهاجم الأجنبي.. توروب غاضب من إدارة الأهلي
وائل القباني: انفصال الزمالك وچون إدوارد بالطلاق أو الخُلع
دعاء الفجر 16 شهر رجب للفرج ورفع البلاء.. اجعله بداية يومك
البيت الأبيض: رئيسة فنزويلا المؤقتة ستلتزم بالمطالب الأمريكية
فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دمياط تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية لدعم صحة المرأة

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

تقدم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالتهنئة إلى فرع هيئة التأمين الصحي بقيادة الدكتورة رشا مصلح، ومديري الصحه بدمياط برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق ،لحصول دمياط على المركز الثاني على مستوى الجمهورية لعام ٢٠٢٥ للزيارة الدورية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأسرة المصرية وذلك في إطار تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية.

ويُعد ذلك شهادة حقيقية على كفاءة الفريق الطبي والإداري العامل بالمبادرة في منشآت الرعاية الصحية الأولية والتأمين الصحى بمحافظة دمياط وعلى وعي المرأة الدمياطية وحرصها على صحتها ومستقبلها.

كما أكد أن هذا الإنجاز جاء كنتاج التخطيط الجيد والتعاون المثمر بين كل الأطراف المنفذة وخطوة مهمة نحو مجتمع أكثر صحة و سعادة

يشار إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة بشهر ديسمبر 2025 قد بلغ إجمالي إنجازها بالمحافظة للزيارة الأولى  نحو عدد 1584 وإنجاز عيادات التأمين للزيارة الأولى 180
بنسبة 10% من إنجاز المحافظة  ، كما أن إجمالي إنجاز المحافظة للزيارة الدورية  35376
و إنجاز عيادات التأمين للزيارة الدورية 1556 بنسبة 5.7% من إنجاز المحافظة.

دمياط محافظ دمياط صحه المراه التامين الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

ترشيحاتنا

السيارات الكهربائية.. تعرف على مزايا الشحن ثنائي الاتجاه

السيارات الكهربائية.. تعرف على مزايا الشحن ثنائي الاتجاه

غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للمرأة

القومي للمرأة يصدر تقريره لليوم الثاني لجولة الإعادة في 27 دائرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد