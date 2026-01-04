الكشف المبكر عن أورام الثدي.. دمياط بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية بمبادرة دعم صحة المرأة

حصلت مديرية الشؤون الصحية بدمياط على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الزيارة الدورية للمبادرة لعام 2025، وذلك في إطار تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية.

ويعد هذا الإنجاز شهادة حقيقية على كفاءة الفريق الطبي والإداري العامل بالمبادرة في منشآت الرعاية الصحية الأولية بمحافظة دمياط، وعلى وعي المرأة الدمياطية وحرصها على صحتها ومستقبلها. كما يأتي هذا الإنجاز نتيجة التخطيط الجيد والتعاون المثمر بين كل الأطراف المنفذة، وهو خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة.

ويأتي ذلك طبقًا لتوجيهات كل من:

الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان

الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط

الدكتور محمد عبد الخالق براوي، وكيل وزارة الصحة بدمياط

الدكتورة أماني القرش، وكيل المديرية

الدكتورة دينا أبوصير، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمديرية

الدكتورة رانيا الديب، منسق مبادرة دعم صحة المرأة بالمديرية