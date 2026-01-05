يستحق نشيله فوق رأسنا.. الدردير يتغنى بمحمد صلاح

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير، بأداء محمد صلاح نجم منتخب مصر، ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "صلاح بيتعامل معاملة خاصة؟ حقه ياجدع دا وجوده في الملعب أصلا أضافة للمنتخب حتى لو مش في كامل مستواه واديك شوفت في آخر لحظه خطف جول وهتحصل كتير الماتشات الجايه ان شاء الله".

وتابع: "ياعزيزي انت بتفرح لما تلاقي ميسي وكرستيانو أساسيين مع الأرجنتين والبرتغال وتقول حقهم يحطوا التشكيل كمان رغم انهم مشطبين كورة من فتره

ولا عشان ده صلاح وفي مصر يعني مستكترها عليه ؟ انت مفكر هيجي زيه تاني".

وأضاف: “ياعزيزي لازم تفهم ان صلاح هو اللاعب التاريخيّ لبلدك ولقارتك وكتير مكنش يسمع عننا غير بعد ظهور الراجل ده فمعلش يعني يستحق كل الدعم ونشيله فوق رأسنا لحد آخر لحظه مهما كان”.

ونجح منتخب مصر في العبور لدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز علي بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.